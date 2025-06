Sport, musica e street food: a Comerio torna il Beecom Festival

Dal 13 al 15 giugno, tre serate all’insegna del divertimento per tutte le età con tornei sportivi, orienteering, giochi per bambini e sapori di strada

Tre giorni di sport, musica e sapori: dal 13 al 15 giugno torna a Comerio il Beecom Festival, manifestazione dedicata a tutta la comunità, con attività pensate per ogni fascia d’età.

L’appuntamento è in via alla Chiesa 9, dalle ore 18 alle 24, in un’area che per tre serate diventerà un vero e proprio villaggio del divertimento, grazie alla collaborazione tra Comune di Comerio, CAI Gavirate, ASD Dalla Chiesa Sesto Calende, Pro Loco Comerio e numerose realtà locali.

Calcetto, orienteering e arrampicata per i più piccoli

Il programma sportivo si annuncia ricco e variegato. Cuore della manifestazione sarà il torneo di calcetto “La Gabbia”, aperto a squadre locali che si sfideranno in partite spettacolari. Non mancheranno le iniziative per gli appassionati di natura e movimento: per i più avventurosi sarà possibile partecipare a prove di orienteering, esplorando il territorio in modo divertente.

Spazio anche ai più piccoli con la torre di arrampicata, un’attrazione che permetterà ai bambini di cimentarsi in una prova sportiva in tutta sicurezza.

Sapori e musica per animare le serate

Accanto alle attività sportive, il Beecom Festival proporrà un’ampia offerta gastronomica grazie alla presenza di diversi punti street food, dove si potranno gustare hamburger, arrosticini, gelato e molte altre prelibatezze.

Non mancherà la musica dal vivo, che accompagnerà ogni serata creando un’atmosfera di festa e convivialità.

Un evento che cresce

Nato per valorizzare lo spirito di comunità e promuovere l’aggregazione, il Beecom Festival si conferma uno degli appuntamenti più attesi a Comerio e nei dintorni. Grazie alla collaborazione tra associazioni e istituzioni locali, l’obiettivo è offrire a cittadini e visitatori un’occasione per vivere il territorio in modo attivo e partecipato.