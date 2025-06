Weekend d’estate a Comerio: cucina, musica e balli per una festa tutta da vivere

Il 5 e 6 luglio a Comerio la Pro Loco organizza la “Festa d’Estate”: stand gastronomico, musica dal vivo con Acoustika Live, pista da ballo e tanto divertimento per tutte le età

Il 5 e 6 luglio l’area feste di Comerio si trasforma in un piccolo villaggio di sapori, musica e allegria con la nuova edizione della “Festa d’Estate”, organizzata dalla Pro Loco Comerio.

Un evento che richiama la tradizione delle feste di paese ma con un tocco moderno: stand gastronomico con menù ricco e variegato, spazio per il ballo e serate musicali pensate per far divertire davvero tutti.

Sapori locali e menù per tutti i gusti

Cuore della festa è il grande stand gastronomico allestito all’area feste di via Giardini, aperto già dalle 19.00. Qui si potrà scegliere tra grigliate, primi piatti caldi, panini, patatine, dolci e bevande fresche.

Sul sito della Pro Loco si trova anche il menù in anteprima, pensato per soddisfare sia i tradizionalisti sia chi cerca un pasto semplice e veloce da condividere con amici e famiglia.

Musica dal vivo e pista da ballo

Le serate saranno animate da musica dal vivo con Acoustika Live, una formazione che propone un repertorio vario, perfetto per accompagnare la cena e far ballare chi vuole scatenarsi.

La Pro Loco di Comerio invita tutti – residenti, villeggianti e curiosi – a partecipare e a sostenere un’iniziativa che tiene viva la tradizione di fare comunità.

Scarica la locandina

Contatti

Pro Loco Comerio

Sito | Facebook | Instagram