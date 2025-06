Stefano Beghi (Karakorum Teatro) unico italiano selezionato: da Varese alla rete europea dell’arte sociale

C’è anche Stefano Beghi, presidente e cofondatore del Karakorum Teatro di Varese, tra le quindici personalità selezionate per il programma europeo di formazione avanzata “Alliance for socially engaged arts” che forma e sostiene i leader delle organizzazioni culturali impegnate nel cambiamento sociale.

Unico rappresentante italiano, Beghi ha superato una selezione molto rigorosa: 892 candidature provenienti da tutta Europa, tre fasi di valutazione e colloqui approfonditi. Alla fine, soltanto quindici leader culturali sono stati scelti per partecipare al programma, che prevede 18 mesi di formazione intensiva, mentoring, incontri internazionali e un forte investimento in progettualità e sviluppo organizzativo.

«Essere selezionato per questa Fellowship rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro che svolgiamo da anni con il Karakorum Teatro – commenta Stefano Beghi – ma soprattutto è un’occasione per portare la nostra esperienza all’interno di un confronto europeo sulle nuove frontiere dell’arte sociale. Oggi più che mai l’arte può diventare un presidio attivo di dialogo, coesione e innovazione sociale, sempre più centrale nelle sfide sociali contemporanee».

Il programma punta a creare reti europee che arricchiscano il lavoro locale, favorendo visibilità, scambio di buone pratiche, nuove competenze e maggiori opportunità di finanziamento. Tra le undici fondazioni che sostengono “Alliance for socially engaged arts” c’è anche Fondazione Cariplo. «La candidatura di Stefano Beghi si è rivelata valida e forte – sottolinea Alessandra Valerio, area Arte e cultura Fondazione Cariplo – e la selezione ha valutato sia il profilo di leader nelle arti a impatto sociale, sia il potenziale dell’organizzazione d’origine nel generare impatto locale. L’obiettivo è anche raccogliere dati per meglio rappresentare il valore sociale già prodotto, spesso non adeguatamente raccontato».

Il percorso è appena iniziato e coinvolgerà i partecipanti in un fitto calendario di attività, tra cui residenze internazionali – la prima delle quali si svolgerà a Torino nell’autunno 2025 – laboratori online, incontri con policy makers, fondazioni e investitori, oltre a un accompagnamento personalizzato per rafforzare le rispettive organizzazioni e accrescere l’impatto sul territorio.