“Storieinmusica”, a Inarzo una serata di racconti, teatro e canzoni d’autore

Giovedì 5 giugno il palcoscenico di Inarzo si animerà grazie a “Storieinmusica”, una speciale rappresentazione diretta da Daniele Ossola e interpretata dalla Compagnia degli Improbabili. L’evento proporrà un percorso narrativo in cui storie di vita, passioni giovanili, memorie storiche e riflessioni sociali si intrecciano con le note dei grandi cantautori italiani, in un originale dialogo tra parole e musica. L’ingresso nel salone dell’oratorio (via Vanetti, 5) è gratuito.

L’iniziativa si distingue per la varietà e profondità dei suoi contenuti. Ogni quadro narrativo porta in scena un tema diverso, esplorando con sensibilità e ironia la complessità dell’esperienza umana:

Pruriti adolescenziali racconta sogni e inquietudini della giovinezza.

Circolo “A. Gramsci” propone una riflessione sul desiderio di un mondo migliore, ispirata a “Imagine” di John Lennon.

Fuori dal buco affronta con delicatezza il tema della tossicodipendenza.

Dalla parte sbagliata rievoca il conflitto tra due fratelli su fronti opposti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il gorilla nella nebbia gioca con le aspettative e le sorprese della novità.

A margine di un’utopia rievoca le lotte operaie degli anni ’70 e ’80.

Storie di tanti… Storie di migranti segue il percorso di chi ha lasciato la campagna per cercare una nuova vita in città.

Vanità… solo vanità indaga il sottile confine tra amor proprio e narcisismo.

Ravioluscìon esplora il mondo dell’infanzia e l’impatto del cambiamento nelle vite dei più piccoli

Gli interpreti – Anna Visin, Simona Blasutig, Daniela Cazzolaro, Laura Lampugnani, Rosa Maria Macaluso e Cecilia De Paola – daranno voce e corpo a personaggi profondi e sfaccettati, sostenuti da una sapiente gestione tecnica curata da Stefano Gioia. La contaminazione musicale non sarà semplice accompagnamento: i brani selezionati fungeranno da cassa di risonanza emotiva e da filo conduttore tra le scene.

Il regista: Daniele Ossola

Figura centrale del progetto è Daniele Ossola, autore, regista e attore con una lunga esperienza nel teatro amatoriale. Laureato in Economia con indirizzo storico-economico, Ossola ha unito negli anni la passione per la Storia, il metodo giornalistico (è iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Milano) e l’ironia, maturata negli ambienti culturali milanesi come il Derby e Zelig. Fondatore della compagnia “La Cumpagnia del fil da fer”, ha curato testi e regie in numerose rappresentazioni. Tra le sue pubblicazioni più recenti figurano romanzi storici e raccolte di racconti, come “Dubbi e tensioni di un giovane investigatore” (2024) e “Identità in conflitto – Africa e dintorni” (2023), entrambi selezionati per CASA SANREMO WRITERS