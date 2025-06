Inizia il viaggio tra i libri della Biblioteca di Materia. Con Ferdinando un nuovo appuntamento in radio

L’esperienza di Ferdinando Giaquinto, storico libraio della Libreria Croci, e il vasto archivio della biblioteca di Materia sono i due ingredienti principali della nuova trasmissione di Radio Materia dedicata alla letteratura locale, regionale e non solo.

Ogni martedì alle 20,30 una nuova puntata (in replica per tutta la settimana sempre alle 20,30) de La Biblioteca di Materia vi racconterà i tanti percorsi letterari che nascono tra i libri custoditi all’interno dello spazio libero di Varesenews con una colonna sonora fatta di grandi canzoni che parlano di libri.

Ferdinando, che dal primo giorno di apertura collabora come bibliotecario nella sede di via Confalonieri 5, è un profondo conoscitore della storia e degli autori locali. Ogni settimana ci porterà in viaggio tra i percorsi letterari della biblioteca di Materia con uno sguardo anche alla letteratura dell’infanzia.

Nella prima puntata di martedì 1 luglio Ferdinando presenterà la biblioteca e il suo funzionamento mentre Paolo, il suo assistente, racconterà la sua esperienza di reinserimento lavorativo e sociale da ex detenuto e il ruolo che hanno avuto i libri sia dentro che fuori dal carcere.

