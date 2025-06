Successi e medaglie per oltre 400 studenti dell’istituto Geymonat di Tradate nello sport e nelle gare scolastiche

È stato un anno ricco di soddisfazioni, quello che si è chiuso la settimana scorsa, per gli studenti sportivi dell’istituto Geymonat di Tradate.

L’attività sportiva rappresenta per l’istituto un elemento fondamentale del progetto educativo, volto a promuovere nei giovani non solo le competenze scolastiche, ma anche il senso di squadra, la disciplina personale e la resilienza.

Circa 400 alunni hanno partecipato alle varie competizioni, tra cui corsa campestre, atletica leggera, calcetto, pallavolo e pallacanestro. Nella corsa campestre, le squadre juniores maschile e femminile hanno raggiunto la fase provinciale, classificandosi rispettivamente al primo e al secondo posto.

In atletica leggera, circa 150 studenti si sono cimentati con entusiasmo in diverse specialità, conseguendo ottimi risultati anche a livello provinciale. La squadra juniores maschile di pallavolo, dopo essersi imposta nella fase distrettuale, ha ottenuto il secondo posto nel campionato provinciale. Il Torneo “Città di Tradate” ha visto inoltre brillare le squadre di pallavolo dell’istituto, che hanno conquistato i vertici della classifica, dimostrando talento e spirito di collaborazione.

Per celebrare questi successi e valorizzare l’importanza delle esperienze sportive nel percorso formativo, lo scorso 5 giugno si è tenuta una cerimonia ufficiale presso la sede di via Gramsci. Durante l’evento, sono stati premiati gli studenti protagonisti delle competizioni sportive, nonché coloro che si sono distinti in altre attività scolastiche, quali i Giochi d’Autunno, i Campionati Internazionali di Giochi Matematici, le Olimpiadi di Scienze Naturali e il Premio Asimov. Alla cerimonia ha preso parte anche la dottoressa Katia Cattaneo, referente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, a testimonianza del valore educativo e formativo riconosciuto a tali iniziative.

Il percorso sportivo dell’Istituto Geymonat continua dunque a rappresentare un elemento qualificante della proposta educativa, capace di arricchire la crescita personale e scolastica degli studenti.