“Superficialità e incompetenza”, a Malnate Sandro Damiani attacca Paola Cassina

Superficialità, illegalità ed incompetenza di colei che si qualifica “equidistante”.

In risposta al comunicato emesso dalla Presidente della Commissione Organizzazione e Finanze, Paola Cassina, si ribadisce quanto segue:

La mozione di sfiducia presentata all’ultimo Consiglio Comunale, nei confronti della Presidente della Commissione Organizzazione e Finanze è tutt’altro che una “tragicomica rappresentazione politica”. La mozione si è resa necessaria a seguito della manifestata incapacità, irresponsabilità, incoerenza, inopportunità, inadeguatezza, illegittimità e violazione di legge posto in essere dalla Presidente Cassina Paola, durante la commissione dello scorso 29.04.2025.

La stessa ha dimostrato una chiara ignoranza in ordine alle normative che sovraintendono il ruolo di una Presidenza, utilizzando uno strumento istituzionale, per fini e scopi strettamente personali, e trincerandosi dietro una insostenibile scusa di difesa del proprio ruolo, la cui intenzione, “dolosa” era diretta esclusivamente a colpire cittadini che si erano permessi di scrivere sui social, come se fosse atto di lesa maestà, un interrogativo circa la scusa di non essersi presentata alla commissione organizzazione e finanze, dalla stessa fissata per il giorno 16.04.2025 e lasciando i 6 sei commissari presenti per oltre mezzora senza alcuna comunicazione; commissione poi non tenutasi per fatto e colpa della Presidente Paola Cassina. Questo è il rispetto per i cittadini che la stessa impropriamente invoca al centrodestra.

Mediti prima di parlare o scrivere, visto che di parole e scuse ne ha dette ben poche. Altro che attacco personale come vorrebbe fare credere la Consigliera Cassina. E’ l’incapacità della stessa a svolgere un ruolo istituzionale, che è stato contestata, così come si è in effetti dimostrato anche con l’impacciato intervento letto, all’ultimo Consiglio Comunale, dove ancora una volta non ha capito che non si può parlare di argomenti che nulla hanno a che vedere con quanto si sta discutendo. I plurimi interventi del Presidente del Consiglio al rispetto ha ulteriormente dimostrato quale sia lo spessore, anche politico della stessa.

Si vede la serietà dell’opposizione dell’equidistante.

Parlare poi di rancori che il centrodestra avrebbe nei confronti della Presidente è del tutto fuori luogo; semmai è il contrario, da parte di una persona che non è stata scelta come rappresentante del centrodestra alle ultime elezioni. Visto che l’argomento è stato toccato da chi accusa il centrodestra di incapacità e mancanza di una dirigenza provinciale e locale, ci si chiede, in primis, come mai già iscritti nelle sue liste alle passate elezioni siano entrati in Fratelli d’Italia; è un rinnegare il loro recente passato o cercare di prepara una fuga totale in FDI. E’ utile ricordare come la stessa, fuoriuscita dal proprio partito storico (Lega), qualificandosi come civica e successivamente ritenendosi una “equidistante”, abbia a suo tempo bussato alle varie porte partitiche per poter essere candidata per i centrodestra.

La nomina alla Presidenza della Commissione Organizzazione e Finanze, voluta dalla maggioranza in capo a Cassina Paola è stato, contrariamente a quanto sostenuto per dare ad un consigliere che non ha avuto nulla un incarico, un preciso accordo tra la maggioranza e la Consigliera Cassina, altro che valutazioni di capacità e/o competenza.

Non aver partecipato a delle commissioni “bilancio”, peraltro non obbligatorie, non è indice di irresponsabilità ma di una precisa posizione politica nei confronti di un Presidente ritenuto, e non solo da Fratelli d’Italia e Malnate Ideale, incapace, del tutto ignaro delle regole e delle normative, sia sotto sotto il profilo legale che deontologico, ma soprattutto di rispetto nei confronti dei cittadini. Le questioni, le argomentazioni e le discussioni relative al bilancio o quant’altro di attinente agli argomenti di competenza della commissione Organizzazione e Finanze, si faranno nella corretta, opportuna ed idonea sede del Consiglio Comunale dove tutti cittadini potranno regolarmente, ove lo vogliano, assistere e ciò senza pregiudicare i loro diritti ed interessi e nella loro massima tutela da parte delle forze politiche, che hanno votato.

Consigliere FDI – Gruppo Giorgia Meloni per Damiani Sindaco Avv. Sandro Damiani