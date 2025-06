Tennis Ceriano da favola a Manfredonia, adesso la Serie B1 è davvero a un passo

Se non è stato un capolavoro assoluto, poco ci è mancato. Nel turno di andata dei play-off validi per la promozione alla Serie B1 maschile 2026, il Club Tennis Ceriano ha superato per 6-0 in trasferta il Ct Manfredonia, compiendo un deciso passo avanti nella corsa verso la categoria superiore. Tutto si deciderà solo il 29 giugno nella sfida di ritorno che si disputerà sui campi del Centro Robur di Saronno, ma il successo in Puglia conquistato domenica 22 giugno mette una seria ipoteca sulla vittoria finale in favore del team brianzolo.

Successo che è arrivato al termine di un confronto iniziato col dominio di Matej Vocel (doppio 6-0 a Gianluca Piccoli) e Mattia Rossi (6-0 6-1 a Ivo Cimino). Negli altri due singolari, Alessio Zanotti dopo aver vinto il primo parziale per 6-1 ha dovuto contrastare il rientro dell’avversario, Paolo Angeli. Il portacolori di Ceriano però è stato bravo a non disunirsi e chiudere in due set (6-1 7-5). Più agevole il punto del 4-0 firmato da Tobia Baragiola, che ha concesso un solo game a Michele Falcone. Poi, come spesso è accaduto durante la “regular season”, i doppi hanno portato altri punti nelle tasche cerianesi: la coppia Zanotti/Baragiola ha beneficiato del ritiro del duo Piccoli/Angeli, mentre Mattia Rossi e Lorenzo Furia si sono imposti per 6-2 6-3 su Cimino/Falcone.

«Nonostante il gran caldo e il forte vento i ragazzi sono stati davvero bravi, con un’ottima prestazione di tutti – dice il capitano Eugenio Ferrarini – Il risultato ci fa ben sperare: siamo davvero a un passo dalla tanto desiderata Serie B1, mancata per poco negli anni scorsi. Non vediamo l’ora di scendere in campo davanti al nostro pubblico e conquistare quel punto che manca per la promozione».

Dopo le delusioni al fotofinish delle ultime stagioni, l’appuntamento con la Serie B1 maschile non è mai stato così vicino. Giunti a questo punto, per il Ct Ceriano non si tratta più di sognare la promozione, ma di trasformare il sogno in realtà.

RISULTATI

Serie B2 maschile – Play-off promozione, andata

Circolo Tennis Manfredonia – Club Tennis Ceriano 0-6

Matej Vocel (C) b. Gianluca Piccoli (M) 6-0 6-0, Mattia Rossi (C) b. Ivo Cimino (M) 6-0 6-1, Alessio Zanotti (C) b. Paolo Angeli (M) 6-1 7-5, Tobia Baragiola (C) b. Michele Falcone (M) 6-1 6-0, Zanotti/ Baragiola (C) b. Piccoli/Angeli (Ca) 2-1 rit., Rossi/Furia (C) b. Cimino/Falcone (M) 6-2 6-3