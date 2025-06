Tentano il furto in casa: uno dei ladri minaccia i carabinieri con un cacciavite, fermato con il taser a Crenna di gallarate

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gallarate sventano un tentativo di furto in abitazione al primo piano di un condominio del quartiere di Crenna di Gallarate (Foto di repertorio).

Stavano transitando nella tarda serata di giovedì 19 giugno quando hanno sorpreso due persone intente a scavalcare la ringhiera del balcone di un appartamento situato al primo piano di un condominio.

I malviventi alla vista dei carabinieri hanno tentato immediatamente la fuga calandosi dal balcone e scavalcando alcune recinzioni delle vicine abitazioni. Uno dei due è riuscito a far perdere subito le sue tracce, mentre l’altro si è diretto in una vicina piazzetta dove ad attenderlo c’era un terzo complice a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata pronto a favorirgli la fuga.

I militari hanno rincorso il fuggiasco fino all’auto, dove il conducente con una manovra repentina tentava, invano, di investire uno dei carabinieri per guadagnarsi più agevolmente la fuga.

In queste fasi il fuggiasco è stato comunque raggiunto dal sottufficiale capo equipaggio il quale è stato anche minacciato con un grosso cacciavite di circa 30 cm che il malvivente gli brandiva contro cercando di colpirlo. La situazione di pericolo era tale che, nonostante gli avvertimenti di rito, si è reso necessario da parte del militare l’uso del taser in dotazione per neutralizzare la minaccia.

L’uomo è stato così bloccato e ammanettato, mentre il complice a bordo dell’autovettura si è dato alla fuga. Per l’autore del tentato furto, di origine cubana, sono scattate le manette e sarà sottoposto al giudizio direttissimo nella mattinata odierna come disposto dal Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.

Ulteriori indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gallarate sono in corso per accertare l’identità degli altri due complici.