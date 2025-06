“Top of the Pop”, una serata di bella musica con il Coro Hebel di Saronno

Sabato 21 giugno alle 21 il Cortile di Casa Morandi si animerà con le voci del Coro da Camera Hebel della Città di Saronno, protagonista del concerto “Top of the Pop”. L’evento, inserito nel programma di “Saronno Estate”, presenta un programma tutto dedicato ai grandi successi pop rivisitati in chiave contemporanea. In caso di maltempo,il concerto si svolgerà all’Auditorium Aldo Moro.

Nato nel 2011 come evoluzione del laboratorio corale del Liceo Legnani di Saronno, sotto la direzione del maestro Alessandro Cadario, il Coro Hebel si è distinto per la qualità artistica e per la capacità di rinnovare il repertorio corale attraverso scelte originali e coinvolgenti. Formato da trentatré voci femminili, il coro ha raccolto importanti riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali e ha collaborato con artisti come Ennio Morricone, Elisa e Andrea Bocelli, esibendosi in teatri e festival in Italia e all’estero.

“Top of the Pop” è un concerto pensato per il grande pubblico, che unisce il rigore dell’esecuzione musicale alla leggerezza di un repertorio fresco, estivo, perfetto per una serata all’aperto. Le voci del Coro Hebel reinterpretano successi pop in modo originale, creando un ponte tra musica corale e cultura contemporanea, e offrendo un’esperienza sonora intensa ed elegante, che sa emozionare e sorprendere.

L’iniziativa si inserisce nel programma culturale estivo promosso dal Comune di Saronno e rappresenta un’opportunità per scoprire o riscoprire un ensemble vocale d’eccellenza del territorio, capace di coniugare qualità artistica e spirito innovativo. Una proposta culturale accessibile e di grande valore, che rende la musica protagonista della vita cittadina.

Per chi ama la musica dal vivo, per chi cerca una serata piacevole da trascorrere in compagnia, per chi vuole lasciarsi sorprendere da un coro che porta la polifonia femminile su strade nuove, l’appuntamento di sabato 21 giugno è da non perdere. Ingresso libero