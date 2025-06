Torna la Giornata internazionale dei rondoni: a Cislago letture a tema, laboratori e giochi in biblioteca

Sabato 7 giugno in occasione del World Swift Day, la Giornata internazionale del rondone, la Biblioteca di Cislago propone tante iniziative a tema.

A partire dalle 10, la Biblioteca Comunale di Cislago ospiterà un ricco programma di iniziative dedicate ai più giovani. L’evento, promosso in collaborazione con numerose associazioni locali, si propone di sensibilizzare bambini e ragazzi sul valore della biodiversità e sull’importanza della tutela degli uccelli migratori.

Dalle 10 alle 10.30, i bambini dai 6 agli 11 anni potranno partecipare a una sessione di lettura a tema ornitologico, a cura del Liceo Volta di Como e degli Amici dei Rondoni cislaghesi. Subito dopo, dalle 10.30 alle 11.45, si terranno il laboratorio “Un rondone per amico” e il gioco “Rondoni in viaggio: tra rotte e paesaggi“, anch’essi destinati ai bambini della stessa fascia d’età. Sempre per i bambini dai 6 agli 11 anni, è previsto nel cortile di Villa Isacchi un laboratorio dedicato alla biodiversità curato dalle GEV – Guardie Ecologiche Volontarie.

Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, l’Associazione Gilda dei Narratori guiderà dalle 10 alle 12 un’avventura di gioco di ruolo ispirata al mondo dei rondoni, unendo fantasia e conoscenze naturalistiche.

La partecipazione alle attività richiede l’iscrizione, da effettuarsi presso la biblioteca. Durante la mattinata sarà inoltre attivo un desk divulgativo sulle vasche del Bozzente e sull’avifauna locale, arricchito da immagini realizzate dal fotografo naturalista Angelo Matteucci.

La manifestazione rientra in un più ampio calendario di eventi: domenica 8 giugno, infatti, si svolgerà la premiazione del concorso “Rondoni in vetrina” al Parco Castelbarco, in occasione della festa del Plis Bosco del Rugareto.

La giornata mondiale del rondone, si celebra ogni anno il 7 giugno, è stata ideata dall’associazione Swifts Without Frontiers per sensibilizzare sull’importanza di questi uccelli migratori che vivono quasi perennemente in volo e che sono un’importante parte dell’ecosistema. Spesso scambiati con le rondini, ma da cui si distinguono per la loro coda più corta e per i colori più scuri, i rondoni sono diventati un simbolo di Cislago, dove ogni anno nidificano numerosi e dove è nata anche l’associazione Amici dei rondoni cislaghesi.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Cislago, in collaborazione con Amici dei Rondoni cislaghesi, GEV Lombardia, Bosco del Rugareto, e altre realtà associative del territorio.

Foto di Kev da Pixabay