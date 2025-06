Torna la Notte Bianca del lettore, un’intera serata di eventi dedicati al vampiro tra mito, immaginario e natura 

Letteratura, cinema, scienza e performance per tutte le età: sabato 28 giugno, dal pomeriggio fino alla notte, la Biblioteca Civica e i Giardini Estensi di Varese diventano scenario della Notte Bianca del Lettore, un grande evento a ingresso gratuito che unisce cultura, spettacolo e divulgazione. Filo conduttore di questa quarta edizione è il vampiro, la creatura protagonista dell’immaginario collettivo, dai racconti di Dracula al vampirismo in natura, dal cinema al teatro.

«Un programma intenso – sottolinea l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – che esplora l’immenso immaginario e le tante suggestioni che la figura del vampiro ha ispirato nel corso del tempo. Ancora una volta con questa esperienza emerge la felice vivacità della biblioteca che riesce ad accogliere una molteplicità di esperienze, diventando sempre più luogo di attivazione sociale e di produzione culturale. Un ulteriore progetto che permette di valorizzare il patrimonio librario cittadino e di creare sempre nuove connessioni con gli ambiti più disparati».

Da non perdere le letture nei sotterranei della Biblioteca, tra i volumi antichi e l’immenso patrimonio librario cittadino. In totale sono circa venti gli appuntamenti, tutti gratuiti con prenotazione richiesta, realizzati in collaborazione con la cooperativa Totem e il coinvolgimento di diverse realtà e associazioni del territorio.

«Un calendario di eventi che si sviluppa in due atti – spiega Massimo Lazzaroni di Totem – prima del tramonto, con attività dedicate a bambini e famiglie, tra letture e laboratori, mentre dopo il tramonto, quando le ombre si allungano e le storie prendono vita nel buio, i vampiri diventano protagonisti di proiezioni, letture dark, enigmi e giochi di ruolo, cinema e musica».

Un fitto programma pensato per bambini, adolescenti, adulti e famiglie, con percorsi differenziati e accessibili, dall’approccio educativo e creativo del pomeriggio, alle indagini scientifiche e letterarie per i più grandi, fino alla dimensione cinematografica e immersiva del dopo tramonto e la musica nella notte. La notte bianca del lettore è una delle azioni del progetto Biblio Hub, che nasce da una co-progettazione con i soggetti attivi sul territorio e propone uno spazio biblioteca generatore di senso, di cultura e di partecipazione. Filo conduttore di tutte le attività proposte è la forza della “narrazione”, sia essa prodotta durante i corsi, sia essa scoperta nei libri e nelle storie degli altri. Il progetto è finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Tutti i dettagli sul sito della Biblioteca: www.bibliotecavarese.it. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione su eventbrite.

Programma

Prima del tramonto. Eventi per tutte le età

“Il Castello dei Vampiri” – Laboratorio creativo per bambini

Ore 16.00 e 18.00 | Biblioteca | 6–12 anni

Due turni per costruire castelli gotici con materiali di recupero, esplorando miti e leggende. A cura della Cooperativa Sociale L’Aquilone.

“Vampiri energetici” – Psicologia delle relazioni tossiche

Ore 15.30 | Biblioteca | dai 16 anni

Un incontro con lo psicoterapeuta Andrea Braga su come riconoscere (e gestire) dinamiche relazionali che ci prosciugano.

“Indagine sul Vampiro” – Vampiri tra storia, mito e scienza

Ore 17.00 | Biblioteca | dai 16 anni

L’antropologo forense Matteo Borrini, celebre per la scoperta della “vampira di Venezia”, ci guida tra cronache, archeologia e credenze.

“Nel cuore di Dampyr” – Incontro con regista e sceneggiatore

Ore 18.30 | Biblioteca |

Dietro le quinte del film tratto dal fumetto cult Bonelli, con il regista Riccardo Chemello e lo sceneggiatore Alberto Ostini.

“Leggendo Dracula” – Prima lettura teatrale itinerante

Ore 18.00 e 19.30 | Ritrovo in biblioteca |

Letture drammatizzate del romanzo di Bram Stoker nei sotterranei della biblioteca a cura dell’Associazione L’Oblò, tra musica dal vivo e interpretazione teatrale

“Love Song for a Vampire” – Il vampiro al cinema tra desiderio e identità

Ore 20.00 | Sala Morselli |

Con la critica e autrice Gabriella Giliberti, dai Dracula gotici ai Twilight postmoderni.

Dopo il tramonto le ore di vampiri

Ore 21:18 – Il sole tramonta e la notte prende forma. Da questo momento in poi, il vampiro si fa protagonista.

“Fuga dal Castello di Dracula” – Esperienza LARP

Dalle 20.00 alle 24.00 ogni 30 minuti | Biblioteca | dai 12 anni

Un gioco di ruolo dal vivo per piccoli gruppi: enigmi, atmosfere gotiche, prove da superare per uscire dal castello. A cura di Ethernia Live.

“Vampiri in natura” – Dialogo tra scienza e immaginario

Ore 21.30 | Biblioteca |

I biologi Andrea Locatelli e Andrea Bellati raccontano pipistrelli, zanzare e predatori ematofagi. In contemporanea: degustazione di infusi rossi a cura di Tea in Italy.

“Leggendo Dracula” – Continuano le letture notturne

Ore 21.19 / 22.30 / 23.30 | Ritrovo in biblioteca

Il romanzo prende vita al calar del sole in ambienti misteriosi della biblioteca.

“Dampyr: il film” – Proiezione e incontro

Ore 22.00 | Arena Estate Giardini Estensi | dai 14 anni

Il dark fantasy tratto dal fumetto cult Bonelli. Introducono il film Riccardo Chemello e Alberto Ostini.

“Nosferatu sonorizzato dal vivo” – Cinema e musica elettronica

Ore 1.00 | Arena Estate Giardini Estensi | dai 18 anni

Il capolavoro espressionista di F.W. Murnau proiettato con sonorizzazione live di Djelso. Un’esperienza sinestetica e notturna da non perdere.