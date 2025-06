Tra cibo, diritti e memoria: tre serate a Materia in collaborazione con Coop Lombardia

A Materia prende il via un percorso fatto di storie, esperienze e visioni condivise. Tre serate per riflettere insieme su temi che intrecciano alimentazione, solidarietà e giustizia sociale, con la partecipazione di realtà impegnate ogni giorno nel promuovere un mondo più giusto.

Lunedì 30 giugno alle 21.00, si comincia con Un cammino per il cibo giusto. Storie di terre, diritti e condivisione. Insieme ai protagonisti di Frescha, NoCap e del progetto Riso Quanto, si parlerà di filiere sostenibili, dignità del lavoro e inclusione sociale. Un’occasione per scoprire come il cibo possa diventare veicolo di relazioni e strumento concreto di cambiamento.

Domenica 7 luglio alle 21.00, l’incontro Il pane e le rose – Stand up for Palestine porterà a Materia un momento di riflessione profonda sul dramma di Gaza e il diritto alla vita. Interverranno Alessandro Manno (Emergency), Aldo Velardi (Soleterre) e Paolo Ferrara (Terre des Hommes), per raccontare l’impegno delle organizzazioni umanitarie nei territori colpiti da guerra e ingiustizia.

Giovedì 31 luglio alle 21.00, a trent’anni dal genocidio di Srebrenica, l’incontro Srebrenica: dal genocidio ai Frutti di Pace. Memoria e rinascita 30 anni dopo offrirà una riflessione sulla memoria e sul lavoro come strumenti di pace. Ne parleranno Tomas Miglierina, Francesca Milano, Matteo Fiorini, Alfredo De Bellis e rappresentanti della cooperativa Insieme, attiva con il progetto Frutti di Pace.