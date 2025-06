Tra jazz, fotografia e poesia: un altro weekend di musica e arte a Sesto Calende

Sarà proprio un’estate di musica a Sesto Calende. (foto copertina di Filippo Impieri)

Dopo l’inaugurazione del Sesto Riverside con la Festa della Musica di sabato 21 giugno, che ha visto sabato 21 giugno il concerto di Lucio Fabbri davanti a un migliaio di persone in Piazza Garibaldi, la città rilancia con un secondo festival, concentrato questa volta in tre giorni di concerti, letteratura e workshop, (anche) nel nome della solidarietà.

Dal 4 al 6 luglio debutta infatti il Sesto Calende Experience Music Festival, ideato da Sonia Spinello e dall’associazione Culturale Pannonica aps in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro Sesto Calende.

Luoghi suggestivi della città bagnata sia dal Verbano che dal Ticino, come la Chiesa di San Vincenzo e la Fondazione Sangregorio, ospiteranno concerti di artisti nazionali e internazionali tra musica contemporanea, classica, jazz e world music (per tutti gli eventi all’aperto in caso di maltempo la location sarà la Sala Consiliare in municipio). Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, con donazione volontaria. Il ricavato dell’ultima serata sarà devoluto a LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori, sezione di Sesto Calende e sezione del VCO.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

Venerdì 4 luglio

Ore 19, Piazza De Cristoforis: degustazione a cura delle aziende locali Holly Drink e Osteria Melograno. Sarà offerto

un pregiatissimo Spumante abbinato a formaggi tipici del territorio, per un’esperienza sensoriale completa.

Ore 21, Piazza De Cristoforis: concerto Backlash of Uncertainty di Lorenzo De Finti Quartet. Il nuovo album della formazione composta da Lorenzo De Finti, pianoforte, Alberto Mandarini, tromba, Stefano Dall’Ora, contrabbasso

e Marco Castiglioni, batteria rappresenta un’evoluzione affascinante del sound sviluppato nel precedente Mysterium Lunae. Il progetto musicale si addentra in territori sonori ancora più complessi e sfumati, esplorando le tensioni e le

contraddizioni dell’incertezza attuale. Con una fusione di jazz, improvvisazione e influenze contemporanee, il quartetto di fama internazionale, offrirà un viaggio emotivo che inviterà l’ascoltatore a riflettere sulle sfide del presente.

Durante il concerto, l’artista Massimo Massarelli dipingerà in tempo reale un quadro ispirandosi alla musica del quartetto.

Sabato 5 luglio

Ore 9.30 Biblioteca, sala interna: workshop di fotografia a cura di Luca D’Agostino. Questo evento unico permetterà di apprendere le tecniche e i segreti che hanno reso Luca D’Agostino un punto di riferimento nel mondo

della fotografia musicale. Durante il workshop, si esplorerà l’arte di catturare l’emozione e l’energia dei concerti dal vivo, con sessioni pratiche e analisi di immagini iconiche. Destinato a fotografi alle prime armi come a professionisti, sarà un’esperienza stimolante e ispiratrice per migliorare le proprie conoscenze tecniche. Il workshop durerà tutta per la giornata di sabato, in vari orari, e la domenica mattina.

Ore 11, Piazza Abba: concerto Diletta Longhi Duo. La giovane e talentuosa cantante Diletta Longhi, con la sua voce calda ed avvolgente, accompagnata dall’eclettico chitarrista Emiliano Candida, aprirà la giornata con un repertorio di composizioni inedite che spaziano dal jazz al soul. Una proposta di particolare freschezza ed intensità.

Ore 14, Biblioteca, sala interna: presentazione del libro L’Armonia del Canto: un viaggio tra corpo e

anima di Sonia Spinello. Una guida alla crescita e scoperta dell’armonia interiore attraverso le parole di Sonia Spinello, cantante e autrice, insegnante di canto e terapista olistica di trentennale esperienza. Un’opera essenziale per chi desidera unire spiritualità, arte e cura di sé in un percorso di autentica trasformazione, esplorando come il canto possa diventare strumento di terapia e benessere, meditazione e connessione profonda. Con tecniche di respirazione, esercizi pratici e riflessioni sul potere della voce.

Ore 15:30 Museo Civico Archeologico: laboratorio di scrittura creativa Sento dunque sono. La scrittura è un potentissimo strumento di emancipazione. In questo laboratorio, a cura di Maria Palma Cesarini e Martina Salvucci, la parola scritta e quella pronunciata saranno gli elementi di riavvicinamento al proprio sentire. Attraverso i percorsi immateriali della scrittura, «l’obiettivo sarà quello di tornare al corpo, alla sua storia, per metterci in ascolto di ciò che, sospinti dalle urgenze del quotidiano, finiamo per silenziare: il desiderio». Durata: 2 ore. Partecipazione aperta a tutte le persone sopra ai 16 anni.

Ore 18, Museo Civico Archeologico: reading musicale “Questo Corpo”. La performance esplora il legame tra corpo e mente, riflettendo su come emozioni ed esperienze si intreccino nella biologia umana, trasformandola in un contenitore di memorie. Le voci di Maria Palma Cesarini e Martina Salvucci si alterneranno in una dialettica psicosomatica di letture tratte da romanzi, saggi, poesie e teatro, con la colonna sonora del polistrumentista Francesco Tola. Verranno sospesi i confini spaziali tra pubblico e performance, per un’immersione viva nel

presente sensoriale

Ore 19, Biblioteca, terrazza: degustazione in collaborazione con Holly Drink e Osteria Melograno, sarà offerta una selezione di vini pregiati di Marco Capra e Silvano Zanetti abbinati a formaggi tipici del territorio, per un’esperienza sensoriale completa.

Ore 21, Chiesetta di San Vincenzo. Concerto Connessioni con Sonia Candellone. Pianoforte solo, ed

“Eterea” con Sonia Candellone, pianoforte, e Sonia Spinello, voce Un luogo di grande spiritualità e bellezza storica per un’atmosfera unica e intima: Sonia Candellone chiuderà la giornata con un concerto di musica classica contemporanea destinato ad essere indimenticabile. Con stile raffinato e innovativo, la pianista guiderà il pubblico attraverso diversi stati del mondo ed i loro caratteri musicali. Ospite della serata la cantante Sonia Spinello per presentare in anteprima il loro nuovo progetto in duo “Eterea”. Il concerto regalerà momenti di profonda introspezione e calma, ispirati da compositori come Fitkin, Van Veen, Glass e Satie.

Domenica 6 luglio

Ore 11, Centro Sociale Abbazia (via Lutardo dei Conti 1). Concerto Giorgia Sallustio e Alessandro Borgini. Un duo musicale che incarna l’essenza del jazz più raffinato e ricercato. Con una sinergia unica, Giorgia Sallustio, voce, e Alessandro Borgini, chitarra, uniscono le loro esperienze e passioni per dare vita ad un viaggio sonoro di sicuro coinvolgimento emotivo.

Ore 17, Biblioteca, sala interna. Story telling di Federica Marta Puglisi. La scrittrice Federica Marta Puglisi presenterà il suo libro “Ibisco”. Alcuni attori, scelti dall’autrice stessa, si caleranno con forza e partecipazione nelle sue storie crude e vive: brevi racconti essenziali, sarcastici e pungenti. “Ibisco” è veloce e diretto! La performance sarà accompagnata dalle sonorizzazioni del coro a cappella Beatvox.

Ore 19:00 Fondazione Sangregorio: degustazione. Per il gran finale, il liquore “Veleno”, prodotto dalla rinomata distilleria locale Holly Drink e caratterizzato da un equilibrato sapore intenso, sarà abbinato alla sapiente cioccolateria artigianale di Audere di Gozzano.

Ore 21:00 Fondazione Sangregorio. Spettacolo Sandro Penna secondo me di Max De Aloe. La Fondazione Sangregorio, che quest’anno festeggia il centenario della nascita dell’Artista, oltre a dare la possibilità di visitare la casa e lo studio/laboratorio dello scultore-pittore che ha lasciato splendide opere da ammirare, sarà teatro di un concerto di profonda sensibilità. Sandro Penna secondo me”è un omaggio al celebre poeta italiano, attraverso la musica e le parole di Max De Aloe. Armonicista, compositore, arrangiatore di fama internazionale, conosciuto per la sua abilità nel

mescolare generi musicali, De Aloe intreccerà le due arti regalando un’esperienza imperdibile per gli amanti della poesia e della musica.