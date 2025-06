Tra onori, saluti e un passaggio di testimone a Varese celebrati i 251 anni della Guardia di Finanza

Si è svolta alle 18 di mercoledì 26 giugno, nella sede del Comando Provinciale di via Pasubio 6, la cerimonia per il 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Un momento solenne, con la partecipazione di autorità civili e militari, rappresentanti delle categorie economiche e istituzioni del territorio.

Durante l’evento sono stati letti i messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Comandante Generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, che hanno espresso profonda gratitudine per l’operato quotidiano del Corpo nella difesa della legalità economica e della sicurezza finanziaria del Paese.

Numerosi i rappresentanti delle istituzioni presenti: il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il Questore Carlo Enrico Mazza, diversi sindaci dei comuni della provincia, tra cui il Sindaco di Varese Davide Galimberti e quello di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e i consiglieri regionali Emanuele Monti e Giuseppe Licata. Inoltre, erano presenti anche i rappresentanti della Magistratura di Varese e Busto, delle forze dell’ordine (tra loro il comandante dei Carabinieri di Varese Marco Gagliardo), delle principali associazioni di categoria e di alcune delle principali aziende del territorio.

Il Comandante Provinciale Fabrizio Rella ha ricordato nel suo discorso l’importanza della sinergia istituzionale e del rapporto costante con il territorio: “Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”, ha detto, citando Henry Ford.

Rella ha ribadito, nel suo intervento, i principali obiettivi strategici su cui è concentrata oggi l’azione della Guardia di Finanza: «Il contrasto all’evasione fiscale, il controllo della spesa pubblica e la prevenzione dei reati e delle violazioni in ambito tributario. Tre linee guida fondamentali – ha spiegato – per garantire equità, trasparenza e giustizia economica, a tutela dei cittadini e del corretto funzionamento delle istituzioni».

Il comandante ha anche rivolto un saluto al Colonnello Sciaraffa, che ha guidato il Comando di Varese per quattro anni, fino a due mesi fa, e che ora è stato trasferito a Roma per importanti incarichi nazionali. «Impossibile fare l’elenco di tutto ciò che ha fatto in questi quattro anni» ha detto salutando chi l’ha preceduto.

«Sono comandante da un paio di mesi e a luglio passerò il testimone al Generale Giuseppe Coppola, ma non sarà l’unico mio cambiamento in questo anno: da ottobre andrò in congedo. Dopo 41 anni di carriera e 15 traslochi sono felice di concludere il mio percorso in questo territorio meraviglioso, e pieno di cultura».

Particolare attenzione è stata data anche al progetto educativo portato avanti nelle scuole, con l’obiettivo di diffondere i principi della giustizia, della legalità e del rispetto delle regole tra le nuove generazioni. Il discorso si è concluso con un ringraziamento al personale: «Carissime Fiamme Gialle, vi giunga il mio più sentito grazie».

La cerimonia è poi proseguita con la preghiera del finanziere, recitata dal più giovane in servizio nella provincia, e con la premiazione di undici militari che si sono distinti in importanti operazioni. A consegnare i riconoscimenti sono stati il sindaco di Varese, il prefetto, il questore e i rappresentanti della magistratura di Varese e Busto.