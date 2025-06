Tra Varese e l’America, Elisee Assui si veste d’azzurro con l’Italia Under 20

Varese o America? In attesa della scelta definitiva, Elisee Assui ha ricevuto una lettera gradita: quella della Federbasket che lo ha convocato per la Nazionale Under 20 in vista dei Campionati Europei che si disputeranno a Creta tra il 12 e il 20 luglio.

Una chiamata pressoché scontata per la giovane ala della Openjobmetis, cresciuta nel settore giovanile biancorosso e diventato – sotto la guida di Ioannis Kastritis – giocatore importante della squadra che ha concluso il campionato di Serie A. Il massimo campionato è una delle due possibilità che riguardano il suo futuro sportivo: come noto Assui ha un contratto (stipulato l’estate scorsa) che lo lega alla Pallacanestro Varese ma anche richieste per volare in NCAA (una volta conseguita la maturità) con la possibilità di guadagnare fin da subito cifre fuori portata per l’Italia grazie alla normativa NIL, che ora consente alle università di pagare i giocatori-studenti.

Una scelta che ormai è imminente: “Big Eli” potrebbe anche restare un altro anno a Varese (difficile) per perfezionare la sua presenza tecnico-tattico-fisica e diventare ancora più appetibile tra dodici mesi, oppure (più probabile) volare oltreoceano subito, con la società del presidente Bulgheroni che incasserebbe 300mila euro di buyout previsto per uscire dal contratto attuale.

Intanto però Assui tornerà a vestire la maglia azzurra a partire dal 21 giugno, giorno del raduno previsto a Domegge di Cadore dove la squadra affidata al commissario tecnico Alessandro Rossi – appena nominato head coach della Nutribullet Treviso – disputerà anche il torneo “De Silvestro – Meneghin” (27-29 giugno), tappa di avvicinamento agli Europei di Heraklion. Prima di volare a Creta la squadra svolgerà un secondo ritiro all’Acquacetosa a Roma.

Assui (13,4 minuti di utilizzo per 3,8 punti realizzati) è uno dei pochissimi elementi con un’esperienza solida in Serie A: con lui ci sono il trevigiano David Torresani (9′ e 2 punti di media), il cremonese Mattia De Martin (1,2′ e 0,5 punti), il napoletano Stefano Saccoccia (3,6′ e 1,2 punti) e il sassarese Stefano Trucchetti (5,3′ e 2,1 punti). Molto interessante è invece Federico Ferrari che alla prima stagione in A2 a Cividale (21,5′ e 8,2 punti).