Tragedia sfiorata a Lecco per il crollo della ruota panoramica sul lago

Nessun ferito, un grande spavento e la sensazione che l’accaduto sarebbe potuto essere una vera e propria tragedia. A Lecco è crollata – sabato 21 giugno – la ruota panoramica installata sul lungolago: a far cadere la pesante struttura è stato il maltempo che ha colpito la città lariana ma quanto è accaduto ha dell’incredibile.

Come si vede nel video tratto da Tik Tok in apertura di articolo, la ruota è caduta di schianto a causa del vento. Nel momento del crollo i cestelli che portano in alto i turisti erano tutti vuoti: il gestore infatti ha evacuato tutte le persone presenti quando si è accorto dell’arrivo di una perturbazione sempre più forte verso il lungolago.

A pieno carico la ruota avrebbe potuto ospitare circa un centinaio di persone, come segnalano alcuni articoli di giornale. Il posizionamento dell’attrazione turistica – spiega il quotidiano Il Giorno – era stato regolarmente autorizzato con una delibera di giunta datata 15 maggio e in seguito una concessione demaniale firmata dai funzionari dell’Autorità di Bacino dell’11 aprile.