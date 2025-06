Tragedia sul lavoro in provincia di Como a Faloppio. operaio 57enne muore schiacciato in una cava

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di lunedì in provincia di Como a Faloppio, in località Fornace, dove un operaio di 57 anni ha perso la vita durante alcune operazioni all’interno di un impianto lavorativo situato in una cava.

L’allarme è scattato intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, compreso l’elisoccorso, un’ambulanza della SOS Appiano Gentile e un mezzo di soccorso avanzato. Presenti anche i vigili del fuoco di Como, i carabinieri e il personale di ATS Insubria per gli accertamenti di competenza.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato durante le fasi di lavorazione. Liberato dai colleghi presenti in quel momento, è stato subito affidato alle cure del personale sanitario, che purtroppo non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

La dinamica esatta dell’incidente è ora al vaglio delle autorità competenti. Gli accertamenti sono in corso per chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.