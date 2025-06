Intervengono le autorità, trasferiti nei canili i cento chihuahua della villa di Buguggiate

Sono stati trasferiti nei canili della provincia di Varese i più di cento chihuahua che vivevano all’interno di una villa a Buguggiate, al centro di una vicenda che nei mesi scorsi ha attirato l’attenzione pubblica e mediatica, anche dopo l’incursione degli inviati del Tg satirico Striscia la Notizia. (nella foto un’immagine del servizio di Striscia)

I cani erano custoditi da una donna che, secondo quanto emerso, aveva intenzione di trasformare l’abitazione in un allevamento di razza. Gli animali erano distribuiti in ogni ambiente della casa, comprese le stanze interne e gli spazi esterni del giardino, con una gestione interamente affidata alla sola proprietaria.

Il caso aveva destato preoccupazione tra i residenti, probabilmente all’origine delle segnalazioni che hanno portato all’intervento delle autorità. Negli ultimi giorni si è registrato un via vai continuo di ambulanze veterinarie, forze dell’ordine e operatori specializzati.

A chiarire l’epilogo della vicenda è il sindaco di Buguggiate, Matteo Sambo: “La situazione è rapidamente degradata negli ultimissimi giorni per via di problemi di salute della signora, proprietaria dei cani che ha dovuto lasciare la casa per qualche giorno.

Abbiamo preso una decisione in accordo con Prefettura, Autorità di Pubblica Sicurezza Provinciali e Ats, e siamo intervenuti per prelevare i cani dall’abitazione. La ATS Veterinaria si è fatta carico del collocamento dei chihuahua: gli animali sono stati trasferiti nei canili della zona. Ci dispiace per la signora, che era evidentemente molto legata ai suoi animali, ma era impossibile per lei gestire oltre cento cani da sola. Abbiamo agito nell’interesse suo e per il benessere degli animali”.

La proprietaria degli animali è stata denunciata per il reato di “maltrattamento di animali”, dal momento che due dei chihuahua sono stati trovati morti, e per “abbandono di animali”, reato che si configura da parte di “ chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. Procede il pubblico ministero della Procura di Varase dottor Lorenzo Dalla Palma. Sono in corso le attività di ricollocamento degli animali in altre strutture del territorio anche attraverso associazioni del territorio.

L’operazione, che ha richiesto giorni di preparazione e coinvolto decine di operatori, si è svolta sotto stretta vigilanza sanitaria. Resta ora da capire se vi saranno sviluppi dal punto di vista legale, alla luce della complessità della situazione.