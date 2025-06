Tre appuntamenti alla Biblioteca di Castellanza: da Shakespeare al blues

La stagione estiva di Castellanza si arricchisce di un importante progetto culturale che trasformerà lo spazio antistante la Biblioteca Civica in una vera arena estiva. Tre appuntamenti teatrali e musicali animeranno altrettante serate tra giugno e luglio, nell’ambito della rassegna “Biblioteche in Scena”, sostenuta da Fondazione Cariplo, grazie al bando “Cultura Diffusa 2024”, e il patrocinio delle amministrazioni comunali aderenti. Il cartellone castellanzese, infatti, si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge 15 biblioteche della provincia di Varese con un palinsesto complessivo di 30 spettacoli, curato da TDB Impresa Sociale in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Busto Arsizio-Ticino-Valle Olona. L’iniziativa punta a rendere le biblioteche dei veri centri di aggregazione per la comunità, indagando il rapporto tra cultura classica e società contemporanea. A Castellanza, l’apertura della rassegna è affidata a Folco Orselli, cantautore e chitarrista milanese che calcherà il palco sabato 21 giugno alle 21 con il suo spettacolo di teatro-canzone «Storie e canzoni da MilanoBabilonia». L’artista, che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1995 con il Duo Caligola e ha collaborato con Tina Turner e Zucchero, proporrà un viaggio tra le radici del blues e le sue contaminazioni, accompagnato solo da tastiera e chitarra. Il secondo appuntamento, programmato per sabato 19 luglio alle 21, presenta il format innovativo «Shakespeare a Palla», progetto di teatro-narrazione ideato e interpretato da Davide Lorenzo Palla. Lo spettacolo trasforma le opere del Bardo in esperienze accessibili attraverso un linguaggio moderno, proponendo per Castellanza «La Tempesta», con la sua trama di amori e intrighi che esplora temi universali come il perdono e il potere. Il progetto è accompagnato da un podcast omonimo disponibile su tutte le piattaforme streaming.

La rassegna si concluderà sabato 26 luglio alle 21 con «Opera Shot!», format di divulgazione dell’opera lirica della Compagnia Iagulli-Raimondi. L’attore Stefano Iagulli guiderà il pubblico nella «Traviata» di Verdi, raccontando la tormentata storia d’amore tra Alfredo Germont e Violetta Valéry attraverso un approccio che bilancia narrazione e musica, rendendo accessibile uno dei capolavori del melodramma. Gli eventi si svolgeranno nello spazio all’aperto antistante la Biblioteca Civica di piazza Castegnate, appositamente attrezzato nell’ambito del progetto della Grande Piazza Lineare sull’Olona. In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno nella Sala Conferenze all’interno della biblioteca. «La rassegna Biblioteche in Scena è un progetto che coniuga in modo virtuoso contenuti di qualità, innovazione dei linguaggi e dei format espressivi, desiderio di entrare in relazione con il territorio -è il commento di Davide Tarlazzi, assessore alla Cultura e all’Istruzione di Castellanza-. Sono felice che anche Castellanza sia entrata in tale progettualità. Grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, alla regia artistica di TDB Impresa Sociale e alla volontà del Sistema bibliotecario Busto-Ticino-Valle Olona le nostre biblioteche rafforzeranno il loro profilo di luoghi della cultura dinamici, aperti, sensibili alla sperimentazione artistica e capaci di coinvolgere le comunità».