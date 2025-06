Trenord attiva la nuova Sala Operativa a Milano

Ha preso servizio nella notte tra sabato 7 e domenica 8 giugno la nuova Sala Operativa di Trenord, situata allo scalo ferroviario di Milano Greco Pirelli. Da quel momento è attiva ininterrottamente, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per gestire e monitorare le oltre 2.300 corse giornaliere del trasporto ferroviario regionale, suburbano e aeroportuale in Lombardia.

Un centro nevralgico a fianco di RFI

Ad affiancare il nuovo centro operativo di Trenord c’è la Sala Operativa di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), che da Milano coordina le infrastrutture ferroviarie e la circolazione in tutta la Lombardia e nel Nord Italia. La vicinanza fisica e operativa dei due centri rappresenta un elemento strategico per ottimizzare il coordinamento e la tempestività delle decisioni, con effetti diretti sulla regolarità e puntualità dei treni.

La Sala è stata presentata oggi alla presenza dell’Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, dell’Assessore ai Trasporti Franco Lucente, dell’AD e DG di RFI Aldo Isi, del Consigliere delegato di FNM Fulvio Caradonna, del Presidente di FerrovieNord Pier Antonio Rossetti e del DG di FerrovieNord Enrico Bellavita. A fare gli onori di casa l’Amministratore Delegato di Trenord, Andrea Severini.

Severini: “Un punto di partenza per un servizio migliore”

«L’apertura della nuova Sala Operativa a Greco Pirelli – ha dichiarato Severini – è il risultato di un lungo lavoro svolto in collaborazione con RFI, ma soprattutto un punto di partenza. Gli operatori delle due aziende lavoreranno fianco a fianco per garantire un coordinamento efficace e decisioni rapide, a beneficio della qualità del servizio e dell’informazione ai clienti».

Le caratteristiche della nuova Sala

La Sala Operativa si sviluppa su una superficie di 350 metri quadrati e dispone di 42 postazioni interoperabili, che consentono agli operatori di intervenire rapidamente sulle aree critiche. Vi lavorano 118 professionisti, con una media di 30 operatori per turno, per assicurare la continuità operativa.

Adottando un modello gestionale per bacini territoriali, la Sala è strutturata in aree dedicate al traffico ferroviario, alla programmazione dei turni di convogli, macchinisti e capitreno, al monitoraggio del servizio e alla gestione dei servizi sostitutivi su gomma, indispensabili in vista dei numerosi cantieri previsti sul territorio lombardo.

Comunicazione in tempo reale e sicurezza

Una sezione della Sala è dedicata alla comunicazione digitale: un team di operatori fornisce aggiornamenti in tempo reale ai viaggiatori tramite i canali ufficiali di Trenord, in coordinamento con i colleghi di RFI che gestiscono le comunicazioni nelle stazioni.

La nuova struttura si inserisce all’interno di una rete integrata di centri operativi: continuerà infatti a lavorare in stretto contatto con la Sala Operativa di FerrovieNord di Saronno, responsabile della rete di 330 km, e con la Control Room Security di Trenord a Milano Fiorenza, che collabora con la Polizia Ferroviaria per gestire situazioni critiche.