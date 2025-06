Trent’anni di passione a due ruote: torna a Somma Lombardo il Trofeo Lions per i piccoli ciclisti

Domenica 22 giugno 2025 Somma Lombardo si trasforma in un circuito ciclistico a misura di bambino. Torna il Trofeo Lions Sesto Somma, giunto alla sua trentesima edizione: una gara riservata alla categoria Giovanissimi, dai 6 ai 13 anni, organizzata con passione e continuità dal Velo Club Sommese in collaborazione con il Lions Club Sesto Calende – Somma Lombardo, e con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. (Foto: Polisportiva Molinello Ciclismo)

A pochi passi dalla sede della sarà posizionato il traguardo e l’arco di partenza, trasformando simbolicamente la banca in punto d’arrivo per tanti piccoli ciclisti e le loro famiglie.

«Non si tratta di una semplice gara sportiva: il Trofeo Lions è ormai diventato una vera e propria istituzione, un momento di comunità che ha attraversato tre decenni mantenendo intatti entusiasmo e spirito educativo», spiega il presidente del Velo Club Sommese Silvio Pezzotta. «Tutti i presidenti del Lions Club che si sono avvicendati in questi anni hanno creduto fermamente nel valore di questo appuntamento, che non ha mai conosciuto interruzioni». Una tradizione che coniuga sport, socialità, educazione e impegno: i bambini sono protagonisti assoluti, ma il messaggio è più ampio, perché come sottolineano gli organizzatori, «questa corsa è anche cultura, è uno strumento per far crescere i giovani con valori sani e condivisi, da qui sono passati anche diversi professionisti nelle loro prime corse».

La partenza è prevista per le ore 14.30 in Corso della Repubblica, davanti al Bar del Corso, a pochi passi dalla sede della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, da dove si snoderà il percorso che toccherà anche via Palestro, per poi concludersi di nuovo su Corso della Repubblica. Il pomeriggio sarà scandito dalle diverse batterie in base alle categorie di età: G1, G2, G3, G4, G5 e G6, a rappresentare i piccoli atleti dai 6 ai 13 anni, che si sfideranno nel rispetto delle regole e dello spirito sportivo.

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha sottolineato come questo trofeo parta proprio accanto alla filiale di Somma Lombardo della banca da lui presieduta, «Partirà proprio accanto alla nostra banca. Dedicata ai più piccoli questa corsa unisce sport, educazione e comunità. Il ciclismo è una scuola di vita, insegna che i risultati migliori si raggiungono non solo con il talento individuale, ma con il supporto di una squadra, con il rispetto delle regole e con la capacità di fare fatica insieme agli altri. Valori che come Banca di Credito Cooperativo riconosciamo e condividiamo pienamente».

In palio, oltre alla gloria personale e all’emozione della gara, ci saranno premi di rappresentanza: il prestigioso 30° Trofeo Lions Club Sesto-Somma, la Coppa Roberto Sciarini alla memoria, e la Coppa Maghetti. Saranno premiati i primi cinque classificati maschi e le prime tre femmine di ciascuna categoria. A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia ricordo, a suggello di un’esperienza che resterà nel cuore.

«Un evento che dimostra come lo sport possa essere anche occasione di solidarietà, educazione civica e impegno verso le nuove generazioni, in una cornice organizzativa che riesce ogni anno a rinnovare l’entusiasmo e il coinvolgimento di tutto il territorio», conclude Pezzotta.