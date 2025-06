Tricolori di Gavirate, otto medaglie d’oro per le società del Varesotto

Sono otto i titoli tricolori giovanili “rimasti” sul territorio dopo i Campionati Italiani di canottaggio – categorie U23, U17 ed Esordienti – disputati nel fine settimana sul campo di regata di Gavirate, “dominato” dalla nuova torretta che fa capolino sul lungolago, nei pressi della sede della Canottieri.

I padroni di casa del presidente Giorgio Ongania hanno rispettato il ruolo di favoriti e hanno guidato il medagliere ma i rossoblu non sono stati i soli a festeggiare un’edizione importante della grande rassegna tricolore. Un appuntamento che ha visto ben 1.115 atleti ai remi in rappresentanza di 109 società provenienti da tutta Italia. Ecco quindi nel dettaglio gli “scudetti” e i podi colti da ragazze e ragazzi della “Contea dei Laghi” sulle acque di casa.

CANOTTIERI GAVIRATE – 5 Ori | 3 Argenti | 2 Bronzi

Gavirate devastante tra gli under 23, categoria nella quale i gaviratesi possono schierare autentici talenti di livello nazionale. I titoli sono andati all’otto maschile (Giorgetti, Graffione, Belgeri, Todeschini, Timpanaro, Bizzozero, Pallozzi, Bellomo, tim. Colombo), al quattro di coppia femminile (Calabrese, Prodi, Chiavini, Spirito), al due senza maschile (Timpanaro e Bellomo), al doppio femminile di (Chiavini-Della Bella) e il singolo pesi leggeri con Luca Borgonovo. Non è nel conteggio, perché l’insegna principale era quella delle Fiamme Oro, ma va segnalata anche la medaglia d’oro in singolo della fresca vincitrice di Coppa del Mondo Alice Codato.

Sugli altri gradini del podio

CANOTTIERI VARESE – 2 Ori | 2 Argenti | 1 Bronzo

Era la formazione più numerosa e ha lasciato il segno anche la Canottieri Varese del neo-presidente Paolo Consonni. I gialloazzurri hanno vinto i titoli con il quattro di coppia di Brambilla, Demiliani, Mulas e Renzi e nel due senza Under 23 pesi leggeri delle gemelle Arianna ed Emma Tosi che remano sotto età. Bene anche i due quattro di coppia leggeri, entrambi d’argento con distacco minimo, e l’otto femminile U17 di bronzo.

CANOTTIERI AROLO – 1 Oro

Se Varese sfodera le gemelle Tosi, Arolo replica con i gemelli Andrea e Marco Frigo, stelline della società leggiunese che dominano il doppio maschile under 23 confermando il proprio talento.

CANOTTIERI MONATE – 3 Bronzo

Niente titolo ma prestazione solida per la Canottieri Monate che sale sul podio per ben tre volte agguantando altrettante medaglie di bronzo. Il merito è del quattro con maschile, del due senza femminile e del quattro di coppia femminile.