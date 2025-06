Trovato il corpo senza vita di una donna su un sentiero a Vogorno

Nel pomeriggio di venerdì 20 giugno 2025, poco dopo le 17, la Centrale comune d’allarme (CECAL) ha ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di un corpo senza vita lungo un sentiero in località Pomvégia di Sotto, nel territorio di Vogorno, nel Canton Ticino.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della REGA, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso. Si tratta di una cittadina svizzera di 64 anni, residente nel Canton Zurigo.

Sono in corso le indagini per chiarire le cause della morte. Gli accertamenti effettuati finora escludono l’intervento di terze persone, ma le autorità proseguono con le verifiche del caso. Per il momento non saranno divulgate ulteriori informazioni.