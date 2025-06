Turbolenza sul volo Ryanair Berlino-Milano Malpensa, nove feriti

Nove feriti, di cui tre ospedalizzati, per una forte turbolenza sull’aereo Berlino-Milano Malpensa: è accaduto nella serata di mercoledì e l’aereo è atterrato in emergenza all’aeroporto di Memmingen, nella regione bavarese dell’Alta Algovia.

I nove feriti sono otto passeggeri e un membro dell’equipaggio. Tre di loro sono stati trasportati in ospedale: un bambino di due anni ha riportato contusioni, una donna ha riportato una ferita alla testa e un altro passeggero ha lamentato mal di schiena.

Da Memmingen gli altri passeggeri hanno proseguito in autobus fino a Milano, ha precisato la compagnia coinvolta, Ryanair: “Il volo FR8 da Berlino a Milano del 4 giugno è stato deviato su Memmingen a seguito di turbolenze in volo. Il comandante ha richiesto assistenza medica e l’aereo è atterrato regolarmente. Per garantire ai passeggeri di raggiungere la destinazione finale il prima possibile, è stato organizzato un trasporto alternativo da Memmingen a Milano la notte stessa, oltre a un volo sostitutivo la mattina seguente”.