Tutela della salute e del’ambiente, accordo tra Confservizi Lombardia e Ordine dei Chimici e dei Fisici

È stato rinnovato oggi, per altri tre anni, il Protocollo d’intesa tra Confservizi Cispel Lombardia – l’associazione regionale delle imprese dei servizi pubblici locali – e l’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Lombardia. Una collaborazione strategica, avviata nel 2022, che punta a rafforzare il dialogo e il confronto su temi cruciali come la salute pubblica, la salubrità ambientale, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile.

La firma è avvenuta all’NH Milano Congress Center di Milanofiori, nell’ambito dell’evento dedicato ad approfondire, grazie all’intervento di qualificati esperti, la nuova direttiva in tema di acque reflue, le tecniche sempre più innovative adottate nei laboratori di analisi anche delle aziende che gestiscono il Servizio idrico integrato in Lombardia per il monitoraggio dei microinquinanti e il costante controllo della qualità delle nostre acque. Caffeina, nicotina e principi attivi dei farmaci tra le sostanze ‘intercettate’ nei nostri depuratori che ci rivelano tante abitudini umane.

Attraverso il protocollo, le due realtà si impegnano a promuovere attività formative, studi, ricerche e tavoli di lavoro su materie di interesse comune, valorizzando le competenze tecnico-scientifiche presenti nei servizi pubblici locali.

Nel corso della firma, Renato Acquistapace, vicepresidente vicario di Confservizi Lombardia, ha dichiarato: “Siamo particolarmente soddisfatti di rinnovare questo accordo con l’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Lombardia, che rappresenta per noi un alleato prezioso nella costruzione di servizi pubblici sempre più qualificati. In questi primi tre anni abbiamo attivato numerose iniziative di carattere formativo, convinti che la formazione continua sia uno strumento strategico per sostenere l’aggiornamento professionale e l’innovazione nelle competenze. In un contesto in continua evoluzione, dove le sfide legate alla sostenibilità, alla sicurezza ambientale e all’innovazione sono sempre più centrali, la sinergia tra professionisti qualificati e imprese pubbliche diventa decisiva. Questo protocollo non è solo un atto formale, ma uno strumento concreto per accompagnare il cambiamento nei nostri settori, formare competenze e dare valore al sapere tecnico-scientifico, con un’altissima attenzione all’ambiente e alla qualità della vita dei cittadini”.

Il protocollo prevede, tra le varie attività, anche l’organizzazione congiunta di seminari, convegni, corsi e iniziative di aggiornamento, con un focus specifico su ambiti come i piani di tutela delle acque, i progetti di smart city, il cambiamento climatico, la regolazione dei servizi pubblici locali e le politiche attive del lavoro.

Firmato dal Presidente dell’OICFL Paolo Giovanni Viola e dal Vicepresidente vicario di Confservizi Lombardia Renato Acquistapace, il protocollo conferma l’impegno comune a promuovere qualità, responsabilità e innovazione nei servizi pubblici, a beneficio dei territori e delle comunità.

Paolo Viola, Presidente dell’Ordine ha dichiarato: “La collaborazione con Confservizi testimonia la nostra volontà di creare forti legami con Enti e Associazioni al fine di promuovere le competenze e le professionalità di Chimici e Fisici che dal 2018, per effetto della Legge n.3/2018, sono a tutti gli effetti dei professionisti sanitari in qualunque ambito essi operino. Un impegno concreto dei professionisti anche alla luce della riforma costituzionale del 2022 ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana per rafforzare la tutela dell’ambiente e della salute. In particolare, l’articolo 9 ora include la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali, mentre l’articolo 41 stabilisce che l’attività economica privata non può recare danno alla salute e all’ambiente”.