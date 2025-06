Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 3 giugno 2025

L’elenco completo:

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITA” AZIENDALE

Società metalmeccanica con sede a Busto Arsizio (VA) ricerca n. 1 IMPIEGATO/A ADD. ALLA CONTABILITA’ AZIENDALE. La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti attività: prima nota, fatturazione, pagamenti e rapporti con gli istituti, rapporti con i professionisti, gestione ciclo attivo e passivo, inserimento f24, contabilità generale fino alla fase immediatamente precedente all”elaborazione del bilancio, liquidazione IVA. Requisiti: possesso di diploma, indispensabile esperienza nelle mansioni, buon utilizzo del pacchetto Office, la conoscenza del portale Arca è considerata un plus, patente B. Si offre contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scopo assunzione. Orario da concordare con azienda. rif: 13696 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: ASSISTENTE DI TESSITURA

Tessitura cerca per la sede di Magnago 1 APPRENDISTA ASSISTENTE DI TESSITURA da affiancare all”ASSISTENTE TESSILE. Requisiti richiesti: è preferibile un minimo di conoscenze della mansione; è preferibile essere domiciliati nelle vicinanze della sede operativa. Si offre: contratto di apprendistato con orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 / 14.00-18.00 RIF. 13693MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

LEGNANO: TECNICO DELLA PREVENZIONE IN SALUTE E SICUREZZA

Studio professionale ubicato a Legnano operante nell”ambito della salute e sicurezza sul lavoro ricerca n. 1 TECNICO DELLA PREVENZIONE IN SALUTE E SICUREZZA. La risorsa si occuperà di: predisposizione di documenti di valutazione dei rischi e DUVRI, procedure operatore, sopralluoghi presso i clienti, consulenza e assistenza alle aziende clienti in merito al D. Lgs. 81/08 e ai “pacchetti igiene alimentare”. Requisiti: indispensabile esperienza nel settore e nella mansione, possesso di diploma ad indirizzo scientifico, la laurea afferente all”ambito della sicurezza sul lavoro è considerata un plus; buon utilizzo dei principali applicativi del Pacchetto Office, possesso di patente B, disponibilità a trasferte anche al di fuori della Regione Lombardia (province limitrofe a quelle lombarde). SI offre: contratto a tempo determinato di durata annuale (rinnovabile), con orario a tempo pieno (8.30 – 17.30). Rif:13691CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: TORNITORE/TRICE CNC

Azienda del settore metalmeccanico di Magnago cerca 1 TORNITORE/TRICE CNC. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE l”esperienza maturata come addetto/a alla lavorazione meccanica di particolari a disegno del cliente, l”utilizzo del tornio cnc e il controllo di particolari eseguiti con strumenti di misura, piazzamento e attrezzaggio della macchina utensile, carico e scarico pezzi; è inoltre INDISPENSABILE la conoscenza e lettura del disegno meccanico e del linguaggio di programmazione ISO; buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata, patente B e auto. Si offre: contratto a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 / 13.30-17.30. Assunzione prevista per il mese di giugno. RIF. 13690 MI

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: COPERTURISTA POSA PANNELLI ISOLANTI – LATTONIERE

Azienda del settore edile di Busto Arsizio cerca 2 COPERTURISTI POSA PANNELLI ISOLANTI – LATTONIERI. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE L”ESPERIENZA NELLA POSA IN OPERA DI TEGOLE, PANNELLI COIBENTATI – POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI LATTONERIA IN ACCIAIO/ALLUMINIO E RAME, SALDATURA A STAGNO; patente B o C. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 / 13.00-17.00 con straordinari. Assunzione prevista per il mese di giugno. RIF. 13687MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

OLGIATE OLONA: ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO

Azienda di produzione cosmetici di Olgiate Olona (VA) cerca: n. 1 ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO. Mansioni: preparazione e miscelazione delle materie prime per la produzione del prodotto, con movimentazione manuale di sacchi di circa 20 kg; confezionamento del prodotto finito con macchine semi-automatiche. Requisiti richiesti: scuola secondaria di primo grado (scuola media); conoscenza base del PC; preferibile residenza nei paesi limitrofi; pat. B. Orario di lavoro: tempo pieno lun-Ven con orario 8.00/17.00 (comprensivo di 1 h di pausa pranzo). Si offre: contratto a tempo determinato di 6 mesi, finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. RIF. 13684 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

“

BUSTO ARSIZIO: AREA MANAGER/RESPONSABILE OPERATIVO

Azienda operante nel settore dei servizi di pulizia professionali con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: N. 1 AREA MANAGER/RESPONSABILE OPERATIVO. Mansioni principali: Gestione del personale su diversi cantieri del Nord/Centro Italia; programmazione delle attività; esecuzione di visite di controllo e contatto con i clienti; redazione di preventivi per nuove acquisizioni. Requisiti: INDISPENSABILE possesso di competenze tecnico-commerciali nel settore delle pulizie professionali e nella gestione delle risorse umane; disponibilità a trasferte (Nord/Centro Italia) e orario notturno; Pat. B, Conoscenza della lingua inglese; preferibile formazione sull’utilizzo di attrezzature professionali e corsi di sicurezza sul lavoro (rischio medio-alto). Si offre: Contratto a tempo pieno e determinato, scopo assunzione. RIF: 13683 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

“

VARESE: ADDETTI/E ALLA FUNICOLARE

Azienda di autotrasporti è alla ricerca di 2 ADDETTI/E ALLA FUNICOLARE in Provincia di Varese.Le risorse si occuperanno di: manovrare l’impianto (previa abilitazione), funzione di agente di scorta della vettura, gestione biglietteria e cassa, manutenzione ordinaria dell’impianto. Requisiti: Diploma o Qualifica, preferibilmente in ambito elettronico/elettrotecnico/meccanico; conoscenze meccaniche di base; nozioni di elettrotecnica ed elettronica; patente di categoria B. Requisiti preferenziali: l’abilitazione da macchinista ex Decreto Dirigenziale 288/2014, l’esperienza nel settore funiviario, buona conoscenza della lingua inglese. Gli oneri sostenuti per l’abilitazione da macchinista ex Decreto Dirigenziale 288/2014, per i candidati che non ne sono in possesso, saranno a carico dell’azienda. Si offre contratto a tempo indeterminato – full-time (6 ore e mezza giornaliere) su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. Rif: 13671

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

MILANO: TECNICI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Azienda di autotrasporti con sede a Milano ricerca n. 5 TECNICI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI. Le risorse si occuperanno della manutenzione di mezzi rotabili su ferro (tram, metro), della revisione di carrelli complessivi e casse, attività di revisione a banco su apparati/complessivi di mezzi rotabili su ferro ed attività di smontaggio/montaggio componenti e apparati. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa in ambito meccanico, possesso del diploma meccanico/meccatronico, conoscenza dell?assemblaggio di parti e componenti meccaniche ed elettromeccaniche, capacità di lettura di disegni tecnici (meccanici e funzionali) ed utilizzo principali attrezzi da banco e strumenti di precisione, necessario possesso della patente B. Si offre contratto a tempo indeterminato – full-time (6 ore e mezza giornaliere) su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. Rif: 13669

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

MILANO: TECNICI MANUTENZIONE IMPIANTI TRAZIONE

Azienda di autotrasporti con sede a Milano ricerca n. 5 TECNICI MANUTENZIONE IMPIANTI TRAZIONE per svolgimento di attività di manutenzione agli impianti di trazione elettrica di tram, metropolitana e filobus, quali linee aeree, cavi di alimentazione, pali e apparati di sostegno, impianti di riscaldamento deviatoi, impianti semaforici. Requisiti: diploma tecnico ad indirizzo elettrico o meccanico; conoscenza dei sistemi elettrici e teoria di elettrotecnica;pat. B. Requisiti preferenziali:pat. C, competenze di base in materia di sicurezza (uso DPI e conoscenza principi normativi), di abilitazione a utilizzo PLE con o senza stabilizzatori, di formazione per utilizzo DPI di terza categoria; corso per segnaletica stradale/allestimento cantieri mobili ed il corso di formazione generale e specifica rischio alto. Si offre contratto a t. indeterminato full-time (6.30 h giornaliere), su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi). Rif: 13667

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

MILANO: OPERAI DI ARMAMENTO

Azienda di autotrasporti con sede a Milano ricerca n. 5 OPERAI DI ARMAMENTO. Le risorse dovranno occuparsi di attività di verifica, manutenzione, sostituzione e pronto intervento degli impianti di armamento delle linee metropolitane e tranviarie extraurbane. Requisiti: licenza media; buona manualità, predisposizione al lavoro notturno, possesso di patente B. Sono considerati requisiti preferenziali: il diploma ad indirizzo elettronico/elettrotecnico/meccanico, il possesso della patente C, l?abilitazione all?uso dei mezzi meccanici (escavatori, caricatori, gru) e del patentino di saldatura alluminotermica di rotaie secondo procedure RFI o patentino di saldatore. Si offre contratto a tempo indeterminato – full-time (6 ore e mezza giornaliere) su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. Rif: 13665 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

MILANO: CONDUCENTI DI TRAM, AUTOBUS E FILOBUS

Azienda di autotrasporti con sede a Milano ricerca n. 50 CONDUCENTI DI TRAM, AUTOBUS E FILOBUS. Le risorse si occuperanno della guida di tram, autobus e filobus. L?assunzione avverrà dopo il conseguimento della Patente D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) Persone, quale titolo necessario allo svolgimento della mansione. Gli oneri sostenuti per iscrizione e frequenza al corso Patente D e CQC Persone, e sostenimento del relativo esame, saranno a carico esclusivo dell?azienda. Requisiti: possesso patente B, conseguimento della idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione di operatore di esercizio a norma del DM 88/99. Si offre contratto a tempo indeterminato – full-time (6 ore e mezza giornaliere) su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. Rif: 13663 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

DAIRAGO: IMPIEGATO/A COMMERCIALE ITALIA/ESTERO

Azienda del settore metalmeccanico di Dairago cerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE ITALIA/ESTERO. Requisiti richiesti: esperienza nella gestione delle richieste commerciali italiane ed estere; gestione dei rapporti con i clienti già acquisiti e ricerca nuovi potenziali clienti; buona conoscenza della lingua inglese; utilizzo degli strumenti informatici; preferibile essere domiciliati nelle vicinanze della sede operativa dell”azienda, patente B; disponibilità a partecipare alle fiere italiane ed estere (Europa). Si offre: contratto a tempo determinato di due mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 / 13.30-17.30 lun-ven. ASSUNZIONE IMMEDIATA. RIF. 13661MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

LEGNANO: OPERATORE CNC FALEGNAMERIA

Falegnameria di Legnano cerca 1 OPERATORE CNC. Mansioni: sviluppare disegni tecnici in 2D con il programma Autocad; utilizzo macchinari a controllo numerico per la creazione di arredamento.

Requisiti: Preferibile esperienza nella mansione, patente B. Orario di lavoro: tempo pieno 8-12/13.30-17.30 dal lunedì al venerdì. Si offre contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato all”assunzione in base all”esperienza. (rif. 13656 LL)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

FERNO: CUOCHI e AIUTO CUOCHI

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca CUOCHI e AIUTO CUOCHI. Le risorse svolgeranno le seguenti attività: preparazione della linea e degli alimenti anche mediante utilizzo di strumenti e macchinari da cucina, impiattamento, somministrazione dei cibi, pulizia di strumenti e macchinari utilizzati. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione, diploma di istituto Alberghiero o equivalente formazione o esperienza sul campo, disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, su turni in fascia oraria 00.00/24.00. La disponibilità a trasferte sul territorio nazionale costituisce requisito preferenziale. Saranno valutati contratti a tempo determinato (6/12 mesi), indeterminato, apprendistato. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi. Rif:13655

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FERNO: CAMERIERI/OPERATORI/TRICI PLURISERVIZI

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca CAMERIERI/OPERATORI PLURISERVIZI. Le risorse si occuperanno di tutte le attività di somministrazione di cibo e bevande alla clientela, tra cui: accoglienza, gestione cassa, operazioni di apertura e chiusura del punto vendita, gestione e rispristino delle scorte, riordino e pulizia del punto vendita. Requisiti richiesti: preferibile esperienza preferibilmente nel settore, conoscenza base della lingua inglese, preferibile possesso del diploma di scuola media superiore, disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, su turni in fascia oraria 00.00/24.00. La disponibilità a trasferte sul territorio nazionale costituisce requisito preferenziale. Saranno valutati contratti a tempo determinato (6/12 mesi), indeterminato, apprendistato. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.Rif:13654

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FERNO: BANCONISTI BAR E FAST FOOD

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca BANCONISTI BAR E FASTFOOD. Le risorse gestiranno l?accoglienza clienti, il banco caffetteria e la produzione di snack. Requisiti richiesti: preferibile esperienza preferibilmente nel settore, conoscenza base della lingua inglese, preferibile possesso del diploma di scuola media superiore, disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, su turni in fascia oraria 00.00/24.00. La disponibilità a trasferte sul territorio nazionale costituisce requisito preferenziale. Saranno valutati contratti full time a tempo determinato (6/12 mesi), indeterminato, apprendistato. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi. Rif:13653

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: MANOVALE EDILE

Impresa edile di Castellanza cerca: N. 1 MANOVALE EDILE. Mansioni: assistere il muratore finito nella preparazione dei materiali, pulizia cantiere, rimozione e trasporto materiali. Requisiti: INDISPENSABILE esperienza nella mansione; pat. B; diponibilità a trasferte. Orario di lavoro: tempo pieno 8-17 lun.-ven. con possibilità di straordinari il sabato. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, rinnovabile. RIF: 13629 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: MURATORE FINITO

Impresa edile di Castellanza cerca: N. 1 MURATORE FINITO. Mansioni: gestire in autonomia i compiti affidati; costruzione muri; realizzazione intonaci; utilizzo macchinari per demolizione. Requisiti: INDISPENSABILI esperienza e autonomia nella mansione; pat. B; disponibilità a trasferte. Orario di lavoro a tempo pieno 8-17 lun.-ven. con possibilità di straordinari il sabato. Si offre: Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, rinnovabile. RIF: 13611 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: BARISTA – CAMERIERA/E

Bar di Fagnano Olona cerca 1 BARISTA – CAMERIERA/E per preparazione caffè, brioches, servizio ai tavoli, pulizia sala ecc. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; preferibile residenza in zone limitrofe; patente B. Si offre orario part time di 20/24 ore da definire su turni nella fascia oraria 06.30-19.30 da lunedì a venerdì, domenica (solo mattino) e contratto a tempo determinato di 3 mesi con successive proroghe, possibilità di stabilizzazione. (rif. 13606 GD)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ELABORAZIONE PAGHE – CONS. DEL LAVORO

Studio professionale con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: n. 1 ADDETTO/A ELABORAZIONE PAGHE – CONSULENTE DEL LAVORO. Mansioni: ciclo completo di elaborazione paghe mensili (F24, Uniemens); pratiche CIGO; elaborazione budget aziendali; pratiche annuali (770, CU, Autoliquidazioni Inail); pratiche INPS; pratiche COB/SIUL COB; accordi sindacali; lettere ai dipendenti. Requisiti : INDISPENSABILE esperienza nel ruolo e nelle mansioni; possesso di diploma di ragioneria, corsi di formazione paghe, consulente per il lavoro; conoscenza del programma Job Profis, conoscenza lingua inglese e francese.

Orario di lavoro: tempo pieno lun-ven 8.30-12.30/14.00-18.00; oppure Part-time lun-ven 6h/giorno, con orario da concordare. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. (rif: 13600 CR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: ELETTRICISTA – IMPIANTI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

Società quotata operante nel settore energetico ricerca n. 1 ELETTRICISTA per IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA. La risorsa, riportando all”Assistente tecnico ed al Responsabile tecnico di divisione, si occuperà delle attività di seguito indicate: attività elettromeccaniche in cantieri stradali, manutenzione reti di distribuzione energia elettrica. Requisiti: diploma di scuola superiore e/o attestato di qualifica professionale di elettricista/elettrotecnico; possesso di patente B; domicilio entro 20 km dalla sede di lavoro. si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di sei mesi con possibilità di trasformazione in indeterminato. orario di lavoro: diurno feriale; richiesta disponibilità a lavorare su turni anche in orario notturno e in giorni festivi per una settimana al mese. rif:13589 CR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

LEGNANO: ADDETTI/E ALLE PULIZIE PART-TIME

Azienda operante nella sanificazione qualificata di Busto Arsizio cerca N. 2 ADDETTI/E ALLE PULIZIE PART-TIME, che si occuperanno della pulizia di palestre nel comune di Legnano. REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione, residenza nei limitrofi, indispensabile patente B. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro part-time dalle 23:00 alle 03:00 (Rif.13575AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: CUCITRICI/TORI DI COLLANT ED AUTOREGGENTI

Azienda del settore tessile di Busto Arsizio cerca 2 CUCITRICI/TORI DI COLLANT ED AUTOREGGENTI. Requisiti richiesti: è preferibile aver maturato un pò di esperienza nella mansione e nel settore. Si offre contratto a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/14.00-18.00 RIF. 13548MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: CARPENTIERE EDILE

Impresa di costruzioni di Fagnano Olona cerca 2 CARPENTIERI EDILI. Requisiti richiesti: esperienza nel settore e nella mansione; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno. RIF. 13538MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA SANIFICAZIONE

Azienda operante nella sanificazione qualificata di Busto Arsizio cerca N. 1 ADDETTO/A ALLA SANIFICAZIONE, che si occuperà di disinfestazione, sanificazione, pulizie e bonifiche ambientali sia semplici che complesse, in ambito privato ed industriale. REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione, residenza nei limitrofi, indispensabile patente B, resistenza allo stress, disponibilità a trasferte, a lavorare in altezza e con infestanti. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì 08:00-18:00 (eccezionalmente turni notturni e sabato) (Rif. 13492AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ESTETISTA

Studio di bellezza cerca un’ESTETISTA a Busto Arsizio.La risorsa si occuperà di effettuare manicure, pedicure, massaggi e gestire la clientela. Non necessaria esperienza nella mansione ma si richiede qualifica di estetista. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato. Orario di lavoro da lunedì a sabato dalle ore 9 alle 19. Rif.13474AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

BUSTO ARSIZIO: ESTETISTA CON ESPERIENZA

Studio di bellezza cerca un’ESTETISTA CON ESPERIENZA a Busto Arsizio.

La risorsa si occuperà di effettuare manicure, pedicure, massaggi e gestire la clientela. Necessaria qualifica di estetista ed esperienza di almeno un anno nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato. Orario di lavoro da lunedì a sabato dalle ore 9 alle 19. Rif 13473AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

DAIRAGO: ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

Azienda del settore metalmeccanico di Dairago cerca n. 1 ELETTRICISTA BORDO MACCHINA per la CREAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEI MACCHINARI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA; è preferibile essere domiciliati in uno dei comuni nelle vicinanze della sede operativa dell’azienda; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di due mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 da lunedì a venerdì. Rif. 13446MC .SI VALUTANO ANCHE I PROFILI DI CANDIDATI IN ETA’ DI APPRENDISTATO ED IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO INERENTE LA MANSIONE.

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A PAGHE E GESTIONE DEL PERSONALE

Studio professionale con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: n. 1 ADDETTO/A PAGHE E GESTIONE DEL PERSONALE. Mansioni: elaborazione prospetti retributivi; gestione movimentazione personale dipendente (assunzioni, cessazioni, trasformazioni); attivazione tirocini e gestione della formazione apprendisti; apertura posizioni c/o Inps, Inail, Agenzia delle Entrate; gestione comunicazione lavoratori a chiamata. Requisiti: INDISPENSABILE esperienza pregressa nelle mansioni; possesso di diploma di scuola secondaria superiore; buona conoscenza di: pacchetto Office, Paghe Web Zucchetti, Profis; conoscenza della lingua inglese. Orario di lavoro: tempo pieno (dal lunedì al venerdì 9.00 -13.00; 14.00-18.00) Si offre: contratto a tempo determinato di 6 Mesi, con possibilità di successiva stabilizzazione. IN ALTERNATIVA si valuta contratto di Apprendistato, se compatibile con età ed esperienza. RIF: 13393 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE

Società operante nel settore ristorazione cerca N. 1 ADDETTO/A ALLA RISTORAZIONE, che si occuperà della preparazione di cibi e bevande, servizio al tavolo e gestione ordini clienti in fast food ubicati a Busto Arsizio e Olgiate Olona. REQUISITI: preferibile ma non necessaria esperienza nella mansione, licenza media o diploma di scuola superiore. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato o contratto di apprendistato se compatibile; orario di lavoro part time di 20 ore settimanali su turni (anche notturni) dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo infrasettimanale (Rif. 13366AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINIO come ADDETTO/A SEGRETERIA E FRONT OFFICE

Azienda del settore formazione professionale in Gallarate ricerca n. 1 TIROCINIO come ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA E FRONT OFFICE. La risorsa si occuperà di gestione archivio e corrispondenza, agenda corsi, contatti telefonici con la docenza e con l”utenza esterna.Si richiede diploma di scuola superiore, conoscenza pacchetto Office, messaggistica e email, patente B. Si offre tirocinio di 6 mesi con possibile inserimento al termine, full time dal lunedì al venerdì.(Rif. 13694)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ISPRA: OPERAIO/A IDRAULICO / AIUTO IDRAULICO

Azienda idraulica ricerca n.1 OPERAIO/A IDRAULICO/AIUTO IDRAULICO da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di manutenzione di impianti idraulici. E” preferibile una pregressa esperienza nel ruolo. Si richiede il possesso della licenza media, della patente B e la residenza vicino al posto di lavoro. Si offre contratto a tempo pieno e determinato finalizzato all”assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: 08:00-17:00, con possibilità di straordinari. Luogo di lavoro: Ispra (RIF.13689)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: ASSISTENTE settore SALUTE SICUREZZA AMBIENTE

Azienda nel settore gomma plastica nelle vicinanze di Samarate cerca 1 ASSISTENTE settore SALUTE SICUREZZA AMBIENTE. La/il candidata/o supporterà l”HSE manager nelle attività ordinarie e nel corso di Audit interne e si occuperà di gestione: DVR, sistema integrato , aggiornamento istruzioni operative. Si richiede: diploma tecnico accompagnato da attestazioni corso di ASPP; utilizzo autonomo del pacchetto Office. Si offre un contratto a tempo pieno di Apprendistato della durata di 12 mesi.(Rif.13680)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: IMPIEGATO/A AMINISTRATIVO CONTABILE

Azienda nel settore gomma plastica nelle vicinanze di Samarate cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE. La/il candidata/o si occuperà di contabilità di base, fatturazione elettronica, DDT, cespiti, versamento IVA e F24; la buona conoscenza della lingua inglese e la conoscenza di SAP costituiscono requisiti preferenziali. E” richiesto l”utilizzo autonomo di internet e del pacchetto Office. La risorsa verrà inserita a tempo pieno con contratto a tempo determinato di 12 mesi. (Rif.13679)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: OPERAI/E

Azienda di ristrutturazione e installazione di infissi in legno sita in Cardano al Campo cerca n. 2 OPERAI/E addetti/e alla posa, riparazione e verniciatura di serramenti, persiane e telai. Le risorse, che dovranno avere preferibilmente esperienza nella mansione, saranno inserite con contratto inizialmente a tempo determinato, orario full time. (Rif. 13659)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: CUOCHI e AIUTO CUOCHI

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca CUOCHI e AIUTO CUOCHI. Le risorse svolgeranno le seguenti attività: preparazione della linea e degli alimenti anche mediante utilizzo di strumenti e macchinari da cucina, impiattamento, somministrazione dei cibi, pulizia di strumenti e macchinari utilizzati. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione, diploma di istituto Alberghiero o equivalente formazione o esperienza sul campo, disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, su turni in fascia oraria 00.00/24.00. La disponibilità a trasferte sul territorio nazionale costituisce requisito preferenziale. Saranno valutati contratti full time a tempo determinato (6/12 mesi), indeterminato, apprendistato. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.(rif 13648)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: CAMERIERI/OPERATORI/TRICI PLURISERVIZI

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca CAMERIERI/OPERATORI/TRICI PLURISERVIZI. Le risorse si occuperanno di tutte le attività di somministrazione di cibo e bevande alla clientela, tra cui: accoglienza, gestione cassa, operazioni di apertura e chiusura del punto vendita, gestione e rispristino delle scorte, riordino e pulizia del punto vendita. Requisiti richiesti: preferibile esperienza preferibilmente nel settore, conoscenza base della lingua inglese, preferibile possesso del diploma di scuola media superiore, disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, su turni in fascia oraria 00.00/24.00. La disponibilità a trasferte sul territorio nazionale costituisce requisito preferenziale. Saranno valutati contratti part time a tempo determinato (6/12 mesi), indeterminato, apprendistato. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi.(Rif.13647)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: BANCONISTI BAR E FAST FOOD

Azienda operante nel settore della Ristorazione presso Aeroporto Malpensa ricerca BANCONISTI BAR E FASTFOOD. Le risorse gestiranno l’accoglienza clienti, il banco caffetteria e la produzione di snack. Requisiti richiesti: preferibile esperienza preferibilmente nel settore, conoscenza base della lingua inglese, preferibile possesso del diploma di scuola media superiore, disponibilità a lavorare 6 giorni su 7, su turni in fascia oraria 00.00/24.00. La disponibilità a trasferte sul territorio nazionale costituisce requisito preferenziale. Saranno valutati contratti full time a tempo determinato (6/12 mesi), indeterminato, apprendistato. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi. (RIF.13646)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINIO come ADDETTO/A INSERIMENTO ORDINI CLIENTI FRANCESI

Per società produttrice di strumenti da taglio per l’industria grafica in zona Gallarate, si cerca 1 TIROCINANTE. Il/la candidato/a, in affiancamento al tutor, si occuperà di inserimento ordini, corrispondenza posta elettronica e contatto telefonico con clienti francesi e con casa madre in inglese. Requisiti essenziali: diploma; lingua francese fluente; lingua inglese buona. Si offre tirocinio full time con indennità di partecipazione. Al termine dei 6 mesi di tirocinio è previsto contratto di assunzione. (Rif.13620)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

“

SOMMA LOMBARDO: DISEGNATORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda settore meccanica oleodinamica di medie dimensioni in zona Gallarate cerca DISEGNATORE/TRICE MECCANICO/A. La risorsa si occuperà del disegno tecnico 2d-3d di raccordi, attrezzature, raccordi cilindri. Risulta necessaria la provenienza da una esperienza analoga non inferiore a 5 anni. Requisiti richiesti: utilizzo di SolidWorks3d,2d Autocad o Inventor, ottima conoscenza di Excel ed inglese base, residenza in zona. Si offre: contratto commisurato alla esperienza (Rif.13605)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

GALLARATE: COMMESSO/A TECNICO GRAFICO

Punto Vendita ambito fotografico in Gallarate cerca COMMESSO/A TECNICO GRAFICO che si occuperà di servizio al banco, assistenza alla vendita di materiale fotografico, produzione e stampa fototessere, utilizzo Photoshop per fotoritocco. E” prevista formazione on the job per l”utilizzo di strumentazione specifica fotografica. Requisiti richiesti: Diploma di scuola superiore, utilizzo autonomo di Photoshop. E” indispensabile propensione al contatto con i clienti e disponibilità ad un lavoro a tempo pieno da lunedì a sabato con giornata di riposo da concordare. Si offre: contratto a tempo determinato 3/6m con prospettive di stabilizzazione (Rif.13588 )

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ANGERA: MECCANICO MOTORI NAUTICI

Per cantiere nautico in zona Angera, si cerca 1 MECCANICO MOTORI MARINI. Il/la candidata/o si occuperà di: manutenzioni, revisioni e riparazioni dei motori dei natanti. Necessaria esperienza nella mansione. Gradita patente nautica. Si offre iniziale contratto full time a tempo determinato di 6 mesi, finalizzato all’indeterminato (Rif.13565)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SESTO CALENDE: ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Studio professionale operante nel settore commerciale ricerca n.1 ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE E GESTIONE PERSONALE. La risorsa si occuperà di adempimenti relativi a assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro, elaborazione di cedolini e adempimenti mensili e annuali. E” richiesta esperienza pregressa nel ruolo. Si offre contratto a tempo indeterminato, con valutazione di monte ore. Sede di lavoro: Sesto Calende. (RIF.13503)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

“

GALLARATE: MECCANICO RIPARATORE VEICOLI COMMERCIALI

Azienda settore autoriparazioni in Gallarate cerca UN/UNA MECCANICO AUTORIPARATORE. La figura si occuperà di riparazione e manutenzione veicoli industriali e commerciali.

Requisiti richiesti: predisposizione alla mansione e disponibilità all”apprendimento, patente B indispensabile. Si offre: contratto full time a tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif.13490)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

SOMMA LOMBARDO: ASA/OSS

Onlus del settore Socio Sanitario operante in Somma Lombardo ricerca 1 ASA/OSS. All”interno di una Comunità Socio Sanitaria, si prenderà cura degli ospiti su Turnazioni pomeridiane e serali/notturne. Requisiti richiesti: titolo ASA_OSS, preferibile esperienza, mezzo proprio per raggiungere una sede non raggiungibile con i mezzi pubblici. Contratto proposto: part time, a tempo determinato 1 anno con prospettiva di stabilizzazione. (Rif.13484)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BESOZZO: GEOMETRA

Azienda di produzione serramenti e carpenteria metallica operante nella zona di Besozzo ricerca un/una GEOMETRA che si occuperà del contatto commerciale con i clienti, elaborazione tecnica preventivi, rilievi e supervisione cantieri. Preferibile ma non indispensabile esperienza nel ruolo. Si richiede Diploma, conoscenza Autocad, Office, patente B. Preferibile patente C. Orario: full-time; Contratto: tempo determinato finalizzato assunzione tempo indeterminato. Rif.13674DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GEMONIO: PARRUCCHIERE/A

Attività di parrucchiere ricerca, nella zona di Gemonio, UN/UNA PAUURRUCCHIERE/A per uomo che abbia già esperienza nel taglio di capelli per uomini. E” necessaria la patente B ed essere automuniti. Orario: full-time, da martedì a sabato 8 ore al giorno; Contratto: a tempo determinato di un anno finalizzato al tempo indeterminato. Rif. 13637MF

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

“

BESOZZO: MANOVALE

Associazione di Artigiani ricerca, nella zona di Besozzo, un MANOVALE. Ci rivolgiamo sia a candidati con esperienza nel ruolo, sia a giovani senza esperienza da inserire con apprendistato. Necessaria la patente B, essere automuniti ed essere disponibili a trasferte. Orario: full-time 08.15/18.45; Contratto: da definire. Rif. 13635 MF

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

BESOZZO: MURATORE

Associazione di Artigiani ricerca, nella zona di Besozzo, DUE MURATORI. Ci rivolgiamo sia a candidati con esperienza nel ruolo, sia a giovani in età di apprendistato. E’ necessario avere la patente B ed essere automuniti, oltre ad essere disponibili a trasferte. Orario: full-time 08.15/18.45; Contratto: da definire. Rif. 13633MF

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: IDRAULICI

Associazione di Artigiani ricerca, nella zona di Besozzo, DUE IDRAULICI che si occuperanno di impianti idraulici e sanitari. E” preferibile avere esperienza nel ruolo ma la ricerca è aperta anche a giovani senza esperienza da inserire con apprendistato. E” necessario avere la patente, essere automuniti ed essere disponibili a trasferte. Orario: full-time 08.15/18.45; contratto: da definire per candidati con esperienza; apprendistato per candidati senza esperienza con età compatibile. Rif. 13632 MF

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

“

CITTIGLIO: ELETTRICISTA

Azienda di installazione impianti elettrici, di sicurezza e fotovoltaici, con sede a Cittiglio (Va), ricerca n.2 ELETTRICISTI. Requisiti richiesti: possesso delle basi in ambito impiantistico e della patente B. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 8-12 e 13-17. Si richiede disponibilità a trasferte in ambito nazionale. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi.(Rif: 13630PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

BESOZZO: ADDETTO/A PULIZIA

Associazione di Artigiani ricerca, nella zona di Besozzo, UN/UNA ADDETTO/A ALLE PULIZIE che si occuperà di pulizie civili e industriali. Preferibile residenza in zona e patente B. Orario: full time. Contratto: da definire. Rif. 13626DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: ADDETTO/A MANUTENZIONE DEL VERDE

Associazione di Artigiani ricerca, nella zona di Besozzo, UN/UNA ADDETTO/A MANUTENZIONE DEL VERDE che si occuperà di attività quali ad esempio taglio piante, giardini, potatura, pulizia delle aree verdi, ecc? Ci rivolgiamo sia a candidati con esperienza nel ruolo, sia a giovani interessati ad intraprendere un percorso di crescita professionale nel ruolo di Giardiniere e Manutentore del Verde. Orario: full-time; Contratto: da definire. Rif. 13624DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: FALEGNAME

Associazione di Artigiani operante in ambito Edilizio ricerca, nella zona di Besozzo, un FALEGNAME che si occuperà della realizzazione di mobili in legno, montaggio di mobili e serramenti presso i clienti. Ci rivolgiamo a candidati con esperienza nel ruolo di Falegname in possesso di un’ottima conoscenza delle tecniche di lavorazione del legno e dei materiali, capacità di lettura e interpretazione di disegni tecnici, abilità nell”utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno. Verranno presi in considerazione anche giovani candidati senza esperienza interessati ad intraprendere un percorso di crescita professionale nel ruolo di Falegname. Orario: full-time; Contratto: da definire. Rif. 13621DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

“

CITTIGLIO: SALDATORE MANUTENTORE

Per azienda cliente siamo alla ricerca di 1 SALDATORE MANUTENTORE. Il candidato ideale deve aver maturato esperienza nella mansione (carpenteria, saldatura elettrodo e filo; uso carrello, mola e trapano; montaggi).Sede di lavoro Cittiglio, sporadiche richieste di manutenzione fuori regione. Contratto full time; iniziale tempo determinato (6mesi)finalizzato alla stabilizzazione.(Rif. 13618VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

CITTIGLIO: CARPENTIERE SALDATORE

Per azienda cliente siamo alla ricerca di 1 CARPENTIERE SALDATORE. Il candidato ideale deve aver maturato una solida esperienza nella mansione (carpenteria, saldatura elettrodo e filo; uso carrello, mola e trapano). Preferibile capacità di lettura del disegno tecnico. Sede di lavoro Cittiglio, sporadiche richieste di manutenzione fuori regione. Contratto full time; iniziale tempo determinato (6mesi)finalizzato alla stabilizzazione.(Rif. 13617VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: AUTISTA

Azienda operante nel settore ecologia, ricerca n.1 AUTISTA per la filiale di Gavirate. La figura ricercata si occuperà di condurre veicoli con rimorchio e utilizzo di cassoni scarrabili dal centro di raccolta all”impianto di destinazione. Requisiti richiesti: patente CE,CQC,DE e carta tachigrafica attiva. Orario di lavoro dalle 05.00 alle 11.50 con possibilità di straordinari. Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato. (Rif 13481PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LEGGIUNO: PIZZAIOLO/A

Ristorante con bar e pizzeria della zona di Leggiuno (Va) ricerca n.3 PIZZAIOLO/A. Si richiede esperienza nella mansione, titolo di studio con indirizzo alberghiero, possesso della patente B e discreta conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato da marzo fino al 31/12/2025 con orario di lavoro dalle 11.30 alle 15 e dalle 18 alle 22.30 (rif.13427PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

“

LEGGIUNO: CUOCO/A

Ristorante con bar e pizzeria della zona di Leggiuno (Va) ricerca n.2 CUOCO/A. Si richiede esperienza nella mansione, titolo di studio con indirizzo alberghiero, possesso della patente B e discreta conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo determinato da marzo fino al 31/12/2025 con orario di lavoro dalle 11.30 alle 15 e dalle 18 alle 22.30 (rif.13426PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

LUINO: MURATORE

Impresa edile operante nella zona del luinese ricerca 3 MURATORI per assunzione a tempo determinato. Richiesta esperienza nel settore, serietà e affidabilità nello svolgimento delle mansioni; Necessario possesso patente b. Si offre contratto full time con assunzione immediata e orario di lavoro 7.30-16.30.Rif.13640 ST

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

ORIGGIO: OPERAIO/A

Azienda di Saronno che si occupa di tinteggiatura e cartongesso nel settore industriale e civile per la sede di Origgio cerca 1 OPERAIO/A. La risorsa si occuperà di tinteggiare in modo autonomo, rasatura e cartongesso base. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; automunito; residenza a Saronno e zone limitrofe. Si offre contratto a tempo determinato/pieno per 3 mesi (8 – 12 /13 – 17) con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Rif.13699L

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: TIROCINIO come IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Studio professionale di Caronno Pertusella offre 1 TIROCINIO come IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. La risorsa svolgerà attività di segreteria, contabilità generale, predisposizione dichiarazioni fiscali. Requisiti richiesti: diploma o laurea triennale; buona conoscenza lingua inglese; buona conoscenza pacchetto office; residenza limitrofa al luogo di lavoro. Si offre tirocinio/full-time con rimborso spese dal lun- ven dalle ore 9/13 – 14/18. Rif.13695L

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

LAINATE: ADDETTO/A ALLE CONSEGNE ED ATTIVITA’ DI ANALISI

Azienda operante nel settore delle analisi di laboratorio ricerca: N. 1 ADDETTO/A ALLE CONSEGNE ED ATTIVITA’ DI ANALISI. La risorsa si occuperà del ritiro dei campioni e della loro consegna presso la zona prevalentemente di Lainate (MI). Oltre a questa principale attività, verrà affiancata e formata per lo svolgimento di piccoli campionamenti di matrici ambientali. Preferibile esperienza pregressa. Requisiti richiesti: possesso della patente B, diploma di scuola secondaria superiore, utilizzo del PC e disponibilità a trasferte. Si offre contratto in base alle caratteristiche e all”esperienza del candidato. Contratto a tempo pieno. RIF: 13688D

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

GERENZANO: GEOMETRA

Impresa di costruzioni di Gerenzano cerca 1 GEOMETRA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nelle mansioni tecniche in ufficio e cantiere; automunito; residenza limitrofa al luogo di lavoro. Si offre contratto a tempo indeterminato/full-time di 8 ore. (Rif.13681L)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

“

VARESE: ADDETTI/E ALLA FUNICOLARE

Azienda di autotrasporti è alla ricerca di 2 ADDETTI/E ALLA FUNICOLARE in Provincia di Varese.Le risorse si occuperanno di: manovrare l’impianto (previa abilitazione), funzione di agente di scorta della vettura, gestione biglietteria e cassa, manutenzione ordinaria dell’impianto. Requisiti: Diploma o Qualifica, preferibilmente in ambito elettronico/elettrotecnico/meccanico; conoscenze meccaniche di base; nozioni di elettrotecnica ed elettronica; patente di categoria B. Requisiti preferenziali: l’abilitazione da macchinista ex Decreto Dirigenziale 288/2014, l’esperienza nel settore funiviario, buona conoscenza della lingua inglese. Gli oneri sostenuti per l’abilitazione da macchinista ex Decreto Dirigenziale 288/2014, per i candidati che non ne sono in possesso, saranno a carico dell’azienda. Si offre contratto a tempo indeterminato – full-time (6 ore e mezza giornaliere) su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. Rif: 13671

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

MILANO: TECNICI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Azienda di autotrasporti con sede a Milano ricerca n. 5 TECNICI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI. Le risorse si occuperanno della manutenzione di mezzi rotabili su ferro (tram, metro), della revisione di carrelli complessivi e casse, attività di revisione a banco su apparati/complessivi di mezzi rotabili su ferro ed attività di smontaggio/montaggio componenti e apparati. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa in ambito meccanico, possesso del diploma meccanico/meccatronico, conoscenza dell?assemblaggio di parti e componenti meccaniche ed elettromeccaniche, capacità di lettura di disegni tecnici (meccanici e funzionali) ed utilizzo principali attrezzi da banco e strumenti di precisione, necessario possesso della patente B. Si offre contratto a tempo indeterminato – full-time (6 ore e mezza giornaliere) su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. Rif: 13669

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

“

MILANO: TECNICI MANUTENZIONE IMPIANTI TRAZIONE

Azienda di autotrasporti con sede a Milano ricerca n. 5 TECNICI MANUTENZIONE IMPIANTI TRAZIONE per svolgimento di attività di manutenzione agli impianti di trazione elettrica di tram, metropolitana e filobus, quali linee aeree, cavi di alimentazione, pali e apparati di sostegno, impianti di riscaldamento deviatoi, impianti semaforici. Requisiti: diploma tecnico ad indirizzo elettrico o meccanico; conoscenza dei sistemi elettrici e teoria di elettrotecnica;pat. B. Requisiti preferenziali:pat. C, competenze di base in materia di sicurezza (uso DPI e conoscenza principi normativi), di abilitazione a utilizzo PLE con o senza stabilizzatori, di formazione per utilizzo DPI di terza categoria; corso per segnaletica stradale/allestimento cantieri mobili ed il corso di formazione generale e specifica rischio alto. Si offre contratto a t. indeterminato full-time (6.30 h giornaliere), su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi). Rif: 13667

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

MILANO: OPERAI DI ARMAMENTO

Azienda di autotrasporti con sede a Milano ricerca n. 5 OPERAI DI ARMAMENTO. Le risorse dovranno occuparsi di attività di verifica, manutenzione, sostituzione e pronto intervento degli impianti di armamento delle linee metropolitane e tranviarie extraurbane. Requisiti: licenza media; buona manualità, predisposizione al lavoro notturno, possesso di patente B. Sono considerati requisiti preferenziali: il diploma ad indirizzo elettronico/elettrotecnico/meccanico, il possesso della patente C, l?abilitazione all?uso dei mezzi meccanici (escavatori, caricatori, gru) e del patentino di saldatura alluminotermica di rotaie secondo procedure RFI o patentino di saldatore. Si offre contratto a tempo indeterminato – full-time (6 ore e mezza giornaliere) su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. Rif: 13665 CR

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

“

MILANO: CONDUCENTI DI TRAM, AUTOBUS E FILOBUS

Azienda di autotrasporti con sede a Milano ricerca n. 50 CONDUCENTI DI TRAM, AUTOBUS E FILOBUS. Le risorse si occuperanno della guida di tram, autobus e filobus. L?assunzione avverrà dopo il conseguimento della Patente D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) Persone, quale titolo necessario allo svolgimento della mansione. Gli oneri sostenuti per iscrizione e frequenza al corso Patente D e CQC Persone, e sostenimento del relativo esame, saranno a carico esclusivo dell?azienda. Requisiti: possesso patente B, conseguimento della idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione di operatore di esercizio a norma del DM 88/99. Si offre contratto a tempo indeterminato – full-time (6 ore e mezza giornaliere) su turni. Previsto lavoro nel fine settimana e nei giorni festivi. Rif: 13663 CR

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

GERENZANO: IMPIEGATO/A APPRENDISTA

Azienda operante nel settore degli elettrodomestici, con sede a Gerenzano, ricerca n.1 IMPIEGATA/O APPRENDISTA. La risorsa si occuperà della gestione delle chiamate, vendita diretta al banco, inserimento dati e documentazioni negli appositi portali e nella gestione amministrativa delle pratiche riguardo gli interventi e gli spostamenti dei tecnici. E” richiesto il possesso del diploma di scuola superiore, conoscenza base della lingua inglese e del pacchetto office, possesso della patente B. Necessaria età compatibile con il contratto di apprendistato. Si offre contratto di apprendistato a tempo pieno. (rif.13652D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MISINTO: OPERAIO/A ELETTRICISTA ESPERTO/A

Società di installazione per impianti elettrici civili e industriali di Misinto cerca 1 OPERAIO/A ELETTRICISTA ESPERTO/A. Requisiti richiesti: esperienza pluriennale, preferibile corso o diploma in campo elettrico, buon utilizzo pacchetto office, automunito, disponibile a trasferte. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato/pieno con orario di lavoro dalle 8 alle 17. (Rif. 13649L)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SOLARO: MECCANICO/A

Azienda di Solaro, operante del settore delle autoriparazioni e delle revisioni di auto ricerca: N.1 MECCANICO AUTORIPARATORE. La figura si occuperà di riparazione e manutenzione veicoli. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nella mansione, lavoro in autonomia e possesso della patente B. Si offre: contratto a tempo pieno, tempo indeterminato. (Rif.13625D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CISLAGO: INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA

Società di Caronno Pertusella ricerca: N.1 INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA. La risorsa si occuperà della gestione della classe e dei bambini, assicurando il loro benessere e la sicurezza. Si occuperà inoltre di definire obiettivi educativi e didattici specifici per ogni fascia di età e per i singoli bambini. Dovrà poi organizzare attività ludiche, didattiche, artistiche ed espressive e scegliere materiali e strumenti adeguati per le diverse attività e preparare materiali didattici. Richiesta esperienza pregressa ed il possesso del diploma magistrale idoneo ante 2002 o successiva laurea in scienze della formazione primaria. Richiesto inoltre il possesso della patente B e conoscenza della lingua inglese. Si offre: contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026, con possibilità di stabilizzazione futura, orario a tempo pieno. (RIF.13623D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: TIROCINIO come ADDETTA/O ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA E CONTRIBUTI

Centro elaborazione dati, a Saronno, offre 1 TIROCINIO come ADDETTA/O ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA E CONTRIBUTI. La risorsa imparerà ad elaborare i cedolini paga e contributi. Requisiti richiesti: diploma superiore, office, disponibilità ad imparare. Si offre tirocinio di 6 mesi; E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 13569)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

“

SARONNO: ADDETTA/O ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA

Centro elaborazione dati cerca, a Saronno, 1 ADDETTA/O ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA.

Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, preferibile diploma, office. Si offre tempo determinato, sostituzione maternità, tempo pieno o part-time da valutare in fase di colloquio. (Rif. 13568)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

TRADATE: OPERAIO DI MAGAZZINO

Azienda di Tradate cerca 1 OPERAIO GENERICO DI MAGAZZINO. La risorsa si occuperà della ricezione della merce, dello smontaggio di vari materiali utilizzando attrezzatura varia e mole. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con apprendistato, residenza limitrofa all sede di lavoro. Si offre tempo determinato, giornata, scopo stabilizzazione. (13676)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: ADDETTO ALLO SGOMBERO CANTINE CON PAT. B

Azienda di Tradate cerca 1 OPERAIO/A ADDETTO/A ALLO SGOMBERO CANTINE. La risorsa si occuperà del carico/scarico autocarri, ritiro merce, smontaggio e suddivisione dei vari materiali con uso di mole ed attrezzature varie, sistemazione merce nel magazzino. Requisiti richiesti: indispensabile pat. B, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato, giornata, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 13675)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VEDANO OLONA: CUCITRICI/TORI MACCHINA PIANA

Azienda di Vedano Olona cerca 2 CUCITRICI/TORI A MACCHINA PIANA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nell’utilizzo di macchina piana, tagliacuce e bordatrici, gradito corso taglio/cucito, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato scopo assunzione, part-time (8.30-12.30 – 14.00-16.00). (Rif. 13651)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CASTIGLIONE OLONA: tornitore cnc da formare

Torneria di Castiglione Olona cerca 1 TORNITORE CNC DA FORMARE. Requisiti richiesti: indispensabile forte motivazione ad apprendere il lavoro, preferibile attestato di qualifica in ambito meccanico, età compatibile con apprendistato, gradita conoscenza FANUC. Si offre tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione, giornata.(Rif. 13622)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: FATTORINO AUTISTA/ MANUTENTORE

Struttura per anziani a Tradate cerca 1 FATTORINO AUTISTA/MANUTENTORE. La risorsa si occuperà di piccoli interventi di manutenzione all’interno della struttura, ritiro e consegna documentazione presso centri del territorio e del trasporto degli ospiti del centro diurno, guiderà un pulmino, gestione del magazzino. Requisiti richiesti: esperienza di guida, piccoli lavori di manutenzione, pat. B, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, orario di lavoro 8/12 – 14/17 sabato 8/11. (Rif. 13615)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

ROVELLO PORRO: FABBRO

Azienda di Rovello Porro cerca 1 FABBRO. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza ed autonomia nella realizzazione di ringhiere e cancelli, pat. B. Si offre tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione, tempo pieno. (Rif. 13614)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

SARONNO: OPERAI/E DI PRODUZIONE ARTICOLI IN PORCELLANA

Azienda di Saronno cerca 2 OPERAI/E DI PRODUZIONE ARTICOLI IN PORCELLANA. Le risorse si occuperanno del collaggio, preparazione della materia prima, smaltatura, presse, rifinitura, carico forni. Requisiti richiesti: preferibile età compatibile con apprendistato, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro, disponibilità ad imparare. Si offre tempo determinato, giornata dal lunedì al venerdì, con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 13609)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: ADDETT/A MANUTENZ. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE

Azienda di Tradate cerca 1 IMPIEGATO/A TECNICO ADDETTO/A ALLA MANUTENTORE APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE per laboratori e strutture sanitarie. Requisiti richiesti: esperienza nella assistenza tecnica strumentazione scientifica; diploma perito elettronico/elettrotecnico/telecomunicazioni o similare; discreto inglese; PC; pat B; residenza nelle vicinanze di Tradate; disponibilità a brevi trasferte su territorio nazionale. Si offre tempo indeterminato, giornata. (Rif. 13581)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

LOCATE VARESINO: APPRENDISTA IDRAULICO

Azienda di Locate Varesino cerca 1 APPRENDISTA IDRAULICO. Requisiti richiesti: indispensabile buona volontà ad apprendere il mestiere, età compatibile con contratto di apprendistato, pat. B. Si offre apprendistato. (Rif. 13396)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

INDUNO OLONA: TECNICO ELETTROMECCANICO

Azienda metalmeccanica cerca 1 TECNICO ELETTROMECCANICO. Indispensabile esperienza di almeno 10 anni per attività di realizzazione e collaudo impianti complessi, cablaggio di quadri elettrici a bordo macchina e collaborazione con il reparto meccanico per la produzione di nuovi prodotti, supporto tecnico post-vendita da remoto. Indispensabile residenza provincia di Varese; buona conoscenza lingua inglese. Orario: tempo pieno a giornata. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 13692 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TIROCINIO come TECNICO DI SCUDERIA

Scuderia di Varese, offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come TECNICO DI SCUDERIA. La risorsa si occuperà della cura completa dei cavalli, garantendo la loro pulizia attraverso lavaggio, asciugatura e spazzolatura, provvedendo alla loro alimentazione e supervisionando il loro addestramento.Requisiti richiesti: Licenza media inferiore; patente B. Durata 6 mesi, dal lunedì al sabato, orario part-time(7.00/12.00). E’ prevista indennità di tirocinio (Rif. 13685 VM)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TIROCINIO COME OPERATORE/TRICE ALLE LAVORAZIONI DI PRODOTTI DI PELLETERIA

Azienda articoli di pelletteria zona Varese, offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO COME OPERATORE/TRICE ALLE LAVORAZIONI DI PRODOTTI DI PELLETERIA. La risorsa si occuperà delle attività di preparazione al montaggio delle parti di un prodotto di pelletteria e del controllo di qualità. Requisiti richiesti: diploma di scuola media inferiore. Età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato. Durata 6 mesi, dal lunedì al venerdì, orario tempo pieno. E” prevista indennità di tirocinio (Rif. 13673 VM)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

“

BISUSCHIO: MURATORE O MANOVALE EDILE

Azienda edile di Bisuschio ricerca 1 MURATORE O MANOVALE EDILE. Requisiti: esperienza nella mansione, conoscenza lingua italiana, essere automuniti. Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:00-17:00. Contratto di lavoro: tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Bisuschio.(Rif.13662 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

BISUSCHIO: GEOMETRA

Per studio tecnico con sede di lavoro a Bisuschio siamo alla ricerca di n.1 GEOMETRA. La figura selezionata sarà adibita alle seguenti attività: rilievi, sopralluoghi, aggiornamento pratiche catastali, computi metrici. Sono previste trasferte nelle vicinanze e/o presso i clienti. Preferibile esperienza nella mansione e conoscenza della lingua inglese. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato di 39 h settimanali. (RIF. 13641 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTI/E ALLE PULIZIE

Per Impresa di pulizie siamo alla ricerca di n.10 ADDETTI/E ALLE PULIZIE. Le risorse selezionate saranno adibite alla pulizie delle camere di un Hotel sito a Varese. Requisiti: ottima conoscenza della lingua italiana e preferibile esperienza pregressa nella mansione. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato, full-time su turni da concordare. (Rif.13639 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Per Impresa di pulizie con sede di lavoro a Varese siamo alla ricerca di n.1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato part-time, finalizzato alla stabilizzazione, con i seguenti orari: lun-mer-ven dalle 08:00 alle 10:00 e mar-giov dalle 08:00 alle 09:30. (Rif.13616 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A SEGRETERIA

Azienda di commercio seleziona, per sede operativa di Busto Arsizio, 1 ADDETTO/A SEGRETERIA, cui saranno affidate attività di back-office, di archiviazione documenti, gestione telefonate, e che dovrà fornire supporto generale ai vari dipartimenti, secondo proprie competenze ed attitudini. Si ricercano persone diplomate, con buona padronanza del pacchetto “Office” e della posta elettronica e con pregressa esperienza in ambito impiegatizio. Gradita ma non indispensabile la conoscenza della lingua tedesca e/o inglese. Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici. Orario part-time minimo 21 ore settimanali, da lunedì a venerdì (valutabile anche orario a tempo pieno, a seconda disponibilità dei candidati). Si offre contratto a tempo determinato di 7 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 13697)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BREBBIA: AIUTO CAMERIERE/A

Ristorante con sede a Brebbia seleziona 1 AIUTO CAMERIERE/A. La persona si occuperà di aiutare i camerieri nell’allestimento della sala ad inizio servizio, riordino dei tavoli ed eventuale preparazione dei caffè. Gradita esperienza nella mansione e predisposizione al contatto con il pubblico. Si offre contratto a tempo determinato 7 mesi, per 21 ore settimanali. Orario di lavoro: dal martedì al giovedì 11.00 – 14.00 e dal venerdì alla domenica 10.30 – 14.30. (Rif. MD 13686)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

GALLIATE LOMBARDO: IMPIEGATI/E FRONT E BACK OFFICE

Azienda multi-servizi ricerca, per sede di Galliate Lombardo, nr. 2 IMPIEGATI/E FRONT E BACK OFFICE, cui saranno affidate attività di accoglienza clienti in show-room e di supporto alle attività dei colleghi, con compiti di segreteria, catalogazione ed analisi dati di tipo commerciale e compilazione reportistica correlata. Si ricercano persone diplomate, con buona padronanza del pacchetto “Office” e in particolare di Excel, dotate di buone capacità di relazioni interpersonali. Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici. Orario part-time 24 ore settimanali, da lunedì a sabato (valutabile anche orario a tempo pieno, a seconda del profilo dei candidati). Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 13682)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CISLAGO: MAGAZZINIERE

Azienda metalmeccanica seleziona, per propria sede di Cislago, 1 MAGAZZINIERE. La persona si occuperà di accettazione merce in entrata (controllo ddt e smistamento), di prelievo della stessa, di preparazione kit e carrelli con componentistica per i colleghi addetti al montaggio. Richiesta esperienza in ambito produttivo e patentino muletto. Orario di lavoro a giornata, da lunedì a venerdì, oppure part-time, da concordare. Assunzione a tempo determinato 6 mesi, con obiettivo di stabilizzazione a tempo indeterminato. (Rif. SI 13657)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CASTELLANZA: ADDETTO/A PULIZIE

Cooperativa sociale seleziona, per azienda con sede a Castellanza, 1 ADDETTO/A PULIZIE. La persona si occuperà della pulizia degli uffici della sede aziendale sita al 3 piano di un edificio. Orario part-time 20 ore settimanali, da lunedì a venerdì con fascia oraria da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi. (Rif. MD 13650)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MORNAGO: ADDETTO/A AL MAGAZZINO

Azienda del settore metalmeccanico per la sede di Mornago, ricerca 1 ADDETTO/A AL MAGAZZINO. La persona si occuperà di monitoraggio e controllo della merce in entrate ed uscita tramite uso di software aziendale, scarico di merce con uso del muletto, pulizia e tenuta in odine del magazzino. Richiesti possesso patente B e patentino del muletto. Orario previsto part time di 21h settimanali, da lunedì a venerdì, con distribuzione oraria da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 13644)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: AUTISTA CONSEGNATARIO

Corriere espresso seleziona per sede di Fagnano Olona 1 AUTISTA CONSEGNATARIO. La persona si occuperà di preparare la merce in magazzino (plichi, pacchi, buste), di caricarla sul mezzo (auto o furgone aziendale) e di consegnarla presso clienti finali nel raggio della provincia di Varese. Richiesta patente B, affidabilità, propensione al contatto con il pubblico, capacità di utilizzo di palmari e/o applicazioni smart-phone. Orario part time di 5 ore giornaliere, da lunedì a sabato, da definirsi con l’azienda, per un totale di 30 ore settimanali. Contratto iniziale tempo determinato 12 mesi. (Rif. SI 13631)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CASORATE SEMPIONE: ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO VOLVOLE

Azienda nel settore metalmeccanico cerca, per la sede di Casorate Sempione, 1 ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO VOLVOLE. La persona si occuperà del montaggio di componenti per valvole industriali su banco di lavoro che richiede postura in piedi, buona manualità e precisone nel lavoro. Preferibile possesso di diploma, patente B e automuniti (zona di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici). Gradita esperienza nella mansione ed uso del muletto. Orario full time dalle 08.00-12.00/13.30-17.30 (possibilità anche di part time) con contratto a tempo determinato 6 mesi. (Rif. MD 13627)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CASTELLANZA: ADDETTO/A ACCOGLIENZA

Cooperativa sociale seleziona per gruppo ospedaliero di Castellanza 1 ADDETTO/A ACCOGLIENZA, che si occuperà di gestire il “totem” informazioni e di supportare i pazienti che accedono alla struttura, fornendo le corrette indicazioni per agevolarne l’afflusso. Il /La candidato/a ideale ha buone capacità relazionali, buona memoria e senso dell’orientamento, è in grado di risolvere problemi e/o piccoli imprevisti e ha una conoscenza base del pc per gestire ed eventualmente re-settare il totem. L’attività viene svolta prevalentemente in piedi. Orario part-time 21 ore settimanali, da lunedì a venerdì, su turni diurni compresi fra le ore 8 e le ore 19. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi. (Rif. SI 13602)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

“

SARONNO: IMPIEGATO/A SERVICE

Concessionaria auto di Saronno ricerca 1 IMPIEGATO/A SERVICE, cui saranno affidate attività di segreteria ed amministrazione varia, fra cui la gestione delle assicurazioni e delle contravvenzioni.

Si ricercano persone diplomate, con padronanza di “”Outlook”” e del pacchetto “”Office””, dotate di buone capacità di relazioni interpersonali e di risoluzione dei problemi. Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici. Orario a tempo pieno, da lunedì a venerdì (8,30-12,30; 14,00-18,00). Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 13389)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it”

“

BUSTO ARSIZIO: IMPEGATO/A AMMINISTRATIVO

Società che opera nel campo della gestione e riscossione di tributi, per la sede di Busto Arsizio, cerca 1 IMPEGATO/A AMMINISTRATIVO. La persona si occuperà di attività di front office, inserimento dati tramite software aziendale e gestione di pratiche sui tributi. È previsto un percorso iniziale di formazione interna. Si ricercano persone diplomate, con conoscenza del pacchetto office e predisposizione al contatto con il pubblico. Sede di lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici. Orario full time da lunedì a venerdì 8:30/12:30 – 14:3/18:30 e 2 sabato al mese al posto del giovedì. Si offre contratto tempo determinato 8 mesi. (Rif MD 13553)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it”

VARESE: CAMERIERE/A

Locale caffetteria situato in centro città a Varese seleziona 1 CAMERIERE/A. Attività previste: allestimento e “sbarazzo” tavoli, servizio al cliente, pulizie e riordino sala. Preferibile, ma non indispensabile, esperienza in ambito ristorazione, predisposizione al contatto con il pubblico, doti di precisione ed organizzazione. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, per 21/25 ore settimanali. Orario di lavoro: turni mattina e pomeriggio, concentrati fra le giornate di venerdì, sabato e domenica. (Rif. SI 13530)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

INDUNO OLONA: ADDETTO/A PULIZIE SPAZI ESTERNI

Società di servizi alle imprese ricerca per azienda cliente di Induno Olona 1 ADDETTO/A PULIZIE SPAZI ESTERNI. Attività previste: pulizie delle parti esterne (parcheggio e piazzale), smistamento e gestione rifiuti. Luogo di lavoro raggiungibile anche con mezzi pubblici. Orario di lavoro part-time 21 ore settimanali: da lunedì a giovedì 8,30-12,30- sabato 8,00-13,00. Assunzione a tempo determinato 6 mesi, scopo stabilizzazione (Rif. SI 13511)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MALPENSA: ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI

Azienda di servizi ricerca per aeroporto di Malpensa 1 ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI. La persona si occuperà delle operazioni manuali di avvolgimento valigie tramite film plastico in uscita da macchinario apposito; dovrà gestire i pagamenti del servizio tramite Pos, illustrare il servizio ai potenziali clienti. Si ricercano candidati in grado di movimentare carichi e stazionare in piedi in modo continuativo, con propensione al contatto con il pubblico, automuniti. Orario: 40 ore settimanali, su turni da lunedì a domenica, in fascia oraria compresa fra le 11,00 e le 21,00. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, con finalità inserimento a tempo indeterminato (Rif. SI 13251)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it