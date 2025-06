Tutti gli eventi prima e dopo la patronale di Busto Arsizio: dal concerto all’alba alla Notte Bianca

Come sempre in occasione della patronale sono stati organizzati altri eventi che, con la regia dell’Amministrazione comunale e la collaborazione delle associazioni, coinvolgono la cittadinanza e ampliano la festa nei giorni che la precedono e la seguono, fino alla notte bianca del 28 giugno.

In programma momenti dedicati all’arte (percorso artistico dedicato e visite guidate alle Civiche Raccolte) e alla musica (con tre concerti), al cibo con due eventi (street food e cena di san Giovanni) e un appassionante approfondimento sulla tradizione dell’acqua di san Giovanni, con una serie di attività.

Durante la presentazione, l’assessore a Cultura e Identità Manuela Maffioli ha messo in evidenza gli eventi culturali e identitari della festa, tra cui la tradizione dell’acqua di san Giovanni, la cui preparazione prevista per la vigilia della festa in piazza santa Maria con la competente partecipazione dell’ Erboristeria Montalto, ha avuto un grande successo l’anno scorso.

Di seguito il programma in ordine cronologico:

venerdì 20 giugno

ore 6.00 – Parco di Villa Ottolini-Tosi

Concerto all’alba a cura dell’Associazione Musicale Rossini

In occasione del solstizio d’estate torna la magia del concerto all’alba nel parco della Villa Ottolini-Tosi, un benvenuto all’estate con le melodie dell’arpa celtica e la voce di Rossana Monico.

Al termine del concerto sarà offerta la colazione.

Prenotazioni su https://oooh.events/evento/concerto-allalba-per-il-solstizio-destate-biglietti-3/

dal 20 al 22 giugno

Sala delle Feste e Giardino Quadrato del Museo del Tessile

San Giüan, musica, birra e cibo da strada

a cura di Vale20 in collaborazione con Ovidius Pub e Dieci

sabato 21 giugno ore 16.30

Biblioteca Comunale G.B. Roggia

Show cooking cosmetico e presentazione erbe per l’acqua di San Giovanni

a cura di Erboristeria Montalto

lunedì 23 giugno

ore 18.30 piazza Santa Maria

Cerimonia del tramando dell’acqua di San Giovanni

a cura di Erboristeria Montalto

ore 21.00 santuario Santa Maria di Piazza

Concerto di musica antica del trio “Meratrio” con strumenti storici

Marco Casiraghi. Flauti, liuto, salterio, campane, viella, percussioni e voce.

Francesco Motta. Liuto, ghironda, cornamusa e voce.

Andrea Cusmano. Flauti, bombarda, simphonia, percussioni e voce.

a cura di Erboristeria Montalto e Famiglia Bustocca

Il concerto sarà anticipato dall’esposizione di copie di strumenti musicali del medioevo, costruiti dal liutaio Marco Casiraghi.

Il pubblico verrà accompagnato alla scoperta storica della musica antica. Il repertorio comprenderà brani tratti dai codici antichi europei dal XII al XVI secolo.

giovedì 26 giugno

ore 20.00 – Piazza Vittorio Emanuele II

Cena di san Giovanni a cura dell’Amministrazione comunale e del Distretto del Commercio con la collaborazione di varie realtà del territorio

Menù adulti € 35 Menù bambini € 20

Modalità di prenotazione e pagamento (entro e non oltre sabato 21 giugno 2025)

Bonifico bancario intestato a: Gastronomia Crespi S.a.s. di Crespi Davide & C.

IBAN: IT73S0306922810100000001081

Banca Intesa di Busto Arsizio

CAUSALE: Cena Patronale 2025 nome e numero di posti. Inviare la ricevuta di avvenuto bonifico all’indirizzo e-mail: prenotazioni@comune.bustoarsizio.va.it indicando i dati per la ricevuta/fattura

I centrotavola realizzati con le “Erbe di san Giovanni” saranno offerti da Montalto Bio.

Dalle ore 18.00 sarà possibile gustare i cocktail di Bar is the name che allestirà un corner all’ingresso di Palazzo Cicogna.

In caso di pioggia la cena si svolgerà negli spazi coperti del Giardino quadrato del museo del tessile e della tradizione industriale – ingresso da via Galvani

A seguire, la piazza accoglierà il Concerto di Luca Virago, il noto cantante e imitatore bustocco, di recente tra i finalisti di The Voice Senior.

Inoltre, dalle ore 18.00 alle 23.00

Apertura straordinaria delle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna

Durante la serata saranno organizzate visite guidate alle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (aperte fino alle ore 23.00), a cura del Servizio Didattica Museale e Territoriale. Le visite sono organizzate su due turni, con inizio alle ore 18..30 e alle ore 21.30 e hanno una durata di circa un’ora.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili (max 25 persone per gruppo), da effettuare tramite i seguenti link

– visita guidata con inizio alle ore 18.30: prenota qui

– visita guidata con inizio alle ore 21.30: prenota qui

Il ritrovo con la guida sarà presso la reception al primo piano del museo, qualche minuto prima della partenza della visita prenotata.

Per ulteriori informazioni

Ufficio Musei – 0331 390352 – museibusto@comune.bustoarsizio.va.it – Didattica Museale e Territoriale – 0331 390242 – 349 – didattica@comune.bustoarsizio.va.it

Infine, dal 26 giugno al 31 luglio alle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna sarà visitabile un percorso artistico su San Giovanni “Nel segno del Battista. Fede, arte e identità a Busto Arsizio”, a cura di Angela Cerutti – Ufficio Musei

sabato 28 giugno

Centro Cittadino

Notte Bianca

Torna per la seconda edizione, la Notte Bianca di Busto Arsizio, organizzata dal Distretto Urbano del Commercio in collaborazione con Comitato Commercianti Centro Cittadino e Ascom, e con il sostegno di BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, una banca del territorio che crede molto nello sviluppo della nostra città e che si affianca come partner al main sponsor di BA Estate Paglini Store. Tra gli altri sostenitori, si ringrazia Marchini piante.

Dalle 21:00, le vie e le piazze del centro si trasformeranno in un vivace palcoscenico a cielo aperto, con concerti dal vivo, spettacoli e intrattenimenti e, naturalmente, la possibilità di fare shopping fino a tarda sera.

“In via eccezionale, per tutta la serata ci sarà la possibilità per i commercianti di esporre prodotti all’esterno dei negozi, come in occasione dello Sbaracco – afferma l’assessore al Marketing Matteo Sabba – La notte bianca rappresenta un’ opportunità unica per vivere il centro città in modo coinvolgente, un importante momento di aggregazione e un sostegno significativo per il commercio locale, che ha condiviso con entusiasmo l’organizzazione della serata”.

L’evento è pensato per tutti: ragazzi, giovani e famiglie potranno godere di un’ampia gamma di attività.

Momento culminante della serata sarà la presenza degli artisti di RTL 102.5 (gli speaker Angelo Baiguini e il Conte Gale, e il dj Roberto Bazzani), che con la loro energia contagiosa e la loro musica faranno ballare tutti in piazza san Giovanni per festeggiare l’arrivo dell’estate.

In piazza Vittorio Emanuele ci sarà la scuola di ballo latino americano Flamboyan e in piazza santa Maria musica dal vivo e dj set. Via Cavallotti e parte di via Bramante ospiteranno le bancarelle del mercatino di artigianato e hobbistica.

Due dj set anche in via Roma, il primo all’intersezione con la piazza Trento Trieste, il secondo nella prima parte della via.

In caso di pioggia, data di riserva fissata per il 3 luglio.