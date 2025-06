Tutto pronto per la Montonight, tre serate di musica e festa

Montonight, il celebre festival musicale “free-entry” organizzato dal Montonate CSI nell’omonima frazione di Mornago, animerà la vita in provincia con tre serate di musica e divertimento anche questo Luglio: ecco tutti i dettagli.

“Giovedì 10, Venerdì 11 e Sabato 12 Luglio non prendete impegni serali: vi porteremo in un viaggio musicale vario e della consueta qualità artistica e non solo”, promette il comitato organizzativo dell’evento.

“Per la prima volta Montonight avrà una serata opening, con la live performance di uno degli artisti più in vista del panorama varesotto, il rapper Gelo: dalle 21:30 vi faremo vivere un’atmosfera in stile urban, con il contorno di Dj Nice e il rap dialettale di un artista locale davvero da tenere d’occhio”.

“Come da tradizione, invece, il venerdì della Montonight è sinonimo di anni ’90: in particolare avremo il privilegio di ospitare gli artisti di Nostalgia 90, uno dei format più seguiti ed apprezzati d’Italia nel genere. A loro il compito di portarci in un viaggio tutto da vivere tra grandi successi, emozioni e divertimento”.

“Per chiudere in bellezza e volendo sempre garantire un’ampia varietà musicale al nostro pubblico, sabato 12 ospiteremo invece due artisti abituati a muoversi sui palchi più importanti nel mondo della musica EDM: Rudeejay ed Edmarro, una garanzia di emozioni forti, direttamente dal Nameless Festival”.

“Tutto questo nella rodata cornice organizzativa del campo sportivo di Montonate, con a disposizione ampi spazi di parcheggio appena fuori paese e l’area festa dove sarà attivo dalle 19:30 un ricco stand gastronomico, senza tralasciare birra alla spina a volontà. In particolare, oltre alla classica offerta da festival, le specialità di quest’anno saranno hamburger, panzerotto e pizza fritta e non mancheranno anche diversi cocktail per venire incontro ai gusti di tutti”.

“Con l’augurio quindi di vederci presto, vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare i numerosi e appassionati volontari e l’intero paese, che rendono possibile un evento come questo, certi che anche quest’anno il pubblico del varesotto e non solo dimostrerà l’affetto di sempre”, concludono gli organizzatori.