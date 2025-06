Uciim Varese presente alla tappa italiana della Coppa del Mondo di Canottaggio

In occasione della seconda tappa italiana della Coppa del Mondo di Canottaggio, in programma a Varese il 14 e 15 giugno 2025, l’UCIIM di Varese è presente oggi e domani con un gazebo informativo per incontrare il pubblico e presentare le proprie attività.

L’UCIIM – Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori – (Riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come ente di formazione) – è un’associazione nazionale che da oltre 80 anni si occupa di formazione e crescita professionale del personale scolastico, promuovendo i valori educativi.

La sezione varesina dell’UCIIM, intitolata ai giudici Paolo Borsellino e Rocco Chinnici, è fortemente impegnata nella promozione della legalità e della cittadinanza attiva. A livello provinciale e nazionale, propone percorsi formativi per le scuole incentrati sulla lotta alle mafie e sull’educazione civica. Tra le iniziative, spicca il Concorso nazionale dedicato al giudice Chinnici, rivolto agli studenti di tutta Italia.

Durante l’evento, sarà inoltre possibile trovare e conoscere il libro “L’Italia di Rocco Chinnici” di Alessandro Averna Chinnici, pubblicato il 19 gennaio 2025, in occasione del centenario della nascita del magistrato. Un’opera preziosa che raccoglie testimonianze e ricordi di chi ha conosciuto il giudice, rivelando l’anima rivoluzionaria e umana di un uomo che ha saputo coniugare giustizia e dialogo, anche attraverso l’incontro con i giovani nelle scuole.

Nella giornata del 15 giugno sarà presente Prof. Fabio Calvino, un’occasione speciale per incontrare l’autore che ha saputo trasformare paesaggi d’altura e corsi d’acqua in racconti profondi, evocativi, capaci di toccare corde intime e universali. Il libro, che ha già riscosso grande interesse presentato anche al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025.

UCIIM Varese invita tutti a visitare il proprio spazio per approfondire l’impegno educativo e formativo dell’associazione e riflettere insieme sul valore della legalità, anche attraverso lo sport.