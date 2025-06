Ultima di campionato: Hurricane Varese pronti a sfidare i Thunder’s Five Milano

La regular season volge al termine e si chiude con un ultimo, decisivo appuntamento che promette ancora una volta emozioni e colpi di scena. Una stagione intensa, costellata da continui capovolgimenti, che ha imposto alla squadra e allo staff degli Hurricane Varese concentrazione costante e spirito di adattamento.

Il sipario non è ancora calato: c’è un match da disputare che potrebbe determinare con quanta determinazione la squadra malnatese affronterà la fase finale. A partire dalla prossima settimana, infatti, si conosceranno gli accoppiamenti definitivi delle semifinali, ma ogni punto conquistato adesso può fare la differenza.

Lo stato di forma delle squadre

Thunder’s Five Milano arrivano all’ultimo match con una sconfitta pesante sul groppone: un 14-3 inflitto dalla Roma Allblinds che impone una riflessione e la necessità di una pronta reazione.

Situazione diversa per gli Hurricane Varese, reduci da una vittoria combattuta e carica di adrenalina contro i Blind Karalis, chiusa 12-10 al tie-break. Un risultato che ha dimostrato carattere e voglia di non mollare mai. In precedenza erano arrivate la netta affermazione sugli altri sardi del campionato, i Thurpos, mentre i Lampi Milano erano riusciti a espugnare il Gurian Field.

Obiettivo: chiudere con determinazione

«Continuare a dare il massimo e portare a casa il miglior risultato possibile è l’unico modo per raggiungere grandi traguardi che possano soddisfare tutta la squadra», fanno sapere dal team varesino. Il focus resta alto, la determinazione è massima.

Appuntamento al J.F. Kennedy Sport Center

La partita è fissata per sabato 21 giugno alle ore 13.00, sul campo del J.F. Kennedy Sport Center di Milano (Via A. Olivieri 15). Gli Hurricane Varese affronteranno i Thunder’s Five Milano BxC in quello che si preannuncia come un incontro decisivo e spettacolare.

Il match potrà essere seguito dal vivo sugli spalti, ma anche in diretta streaming sul canale YouTube APDCISV: youtube.com/@apdcisv. La trasmissione inizierà pochi minuti prima del primo lancio. Non mancheranno anche gli aggiornamenti via chat per chi seguirà a distanza.

Sotto il sole del solstizio d’estate meneghino, gli Hurricane si preparano a dare tutto. E a farlo con il sostegno del loro pubblico.