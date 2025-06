Ultimo giorno di scuola tra sport ed emozioni alla secondaria di Morazzone

Alla scuola secondaria di Morazzone per celebrare l’ultimo giorno di scuola, alunni e docenti si sono dati appuntamento sul campo sportivo dell’istituto per una sfida amichevole all’insegna dello sport e delle emozioni.

La complicità ha unito tutti i protagonisti dell’anno appena concluso.

Tra risate, applausi, cori e qualche gesto atletico inaspettato, il campo sportivo si è trasformato in un palcoscenico di allegria e spirito di squadra, che ha suggellato un anno ricco di impegni, crescita e relazioni.

Ma il momento più toccante è arrivato alla fine quando, al suono dell’ ultima campanella, gli abbracci spontanei e sinceri, i sorrisi nostalgici e gli occhi lucidi hanno raccontato meglio di qualsiasi parola l’intensità del legame costruito nel tempo.

La giornata è stata coordinata dall’insegnante di motoria Gabriele Martinato in vista dell’attivazione, a partire da settembre 2025, dell’indirizzo sportivo per la scuola secondaria di primo grado di Morazzone. Un’opportunità che moltiplicherà le occasioni per divertirsi e vivere giornate scolastiche speciali, all’insegna dello sport e dell’amicizia