Un bel quinto posto per le cadette della Osa Saronno al campionati regionali di Darfo

Continuano le soddisfazioni in casa Osa Saronno Libertas. La squadra cadette ha conquistato il quinto posto ai campionati regionali di società che si sono disputati nello scorso fine settimana a Darfo Boario Terme in Valcamonica.

Le ragazze, seguite dai coach Niccolò Barella, Gioele Gatti e Alessandro Spena, grazie a un’ottima prova di squadra hanno guadagnato diverse posizioni partendo dal decimo posto della fase di qualificazione, per cui la soddisfazione per il piazzamento ottenuto è ancora più grande.

Protagoniste di questo risultato sono state Sophia Gissi con il 1° posto nel lancio del martello e il 6° nel lancio del disco; Nicole Fusaro 2^ nel salto in alto e 8^ nel salto triplo; le marciatrici Martina Zighetti (2^) e Ginevra Quarticelli (6^); Giacinta Mastrini (8^ nel disco e getto del peso), Alice Ghezzi (8^ nel salto in lungo), Beatrice Borsani (getto del peso), Benedetta Della Gora (1200 siepi), Ilaria Daino (300 hs), Chiara Bauso (1000 e 2000 metri), Elisa Riccardi (giavellotto), Chiara Gurioli (salto in lungo), Angelica Caleffi (300 metri e giavellotto), Giulia Giannoni (80hs) e Marta Pedrani (300 metri).