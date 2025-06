Un brindisi al territorio per i 20 anni dei Ronchi Varesini IGT alla Tenuta Tovaglieri

Sabato 31 maggio, nella suggestiva cornice della Tenuta Tovaglieri di Golasecca, si è tenuta la serata celebrativa per il 20° anniversario della denominazione “Ronchi Varesini IGT”, appuntamento simbolico intitolato “Un brindisi al territorio”.

Dalle 17.30 alle 21.30, i viticoltori varesini hanno accolto il pubblico per un’esperienza di degustazione unica: sette vini selezionati per l’occasione, abbinati a raffinati finger food, raccontando con ogni calice il legame tra la terra e il lavoro in vigna.

Alle 19.30 sono intervenuti alcuni protagonisti del primo tratto del cammino enologico locale, condividendo il valore della storia e delle esperienze che hanno reso possibile questo percorso.

Tra le cantine presenti: Ca’ dell’Orsa (Viggiù), Cascina Piano (Angera), Cascina Ronchetto (Morazzone), Cassiaccium, (Casciago), Emotion Green Wine (Casciago), I Due Filari (Gavirate) e naturalmente la Tenuta Tovaglieri padrona di casa, a Golasecca.

L’evento, organizzato in collaborazione con Slow Food Varese e ONAV, ha ribadito l’importanza della viticoltura di qualità nel panorama agroalimentare varesino.

Partecipazione calorosa e brindisi convinti hanno suggellato una serata che ha saputo coniugare territorio, cultura e convivialità.