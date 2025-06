Un defibrillatore in dono al Soccorso Alpino di Luino: il ricordo di Giancarlo Paglino diventa solidarietà

Una serata carica di emozione e riconoscenza quella vissuta mercoledì 19 giugno a Castelletto Ticino, dove si è svolta la cerimonia di consegna di una donazione speciale alla Stazione di Varese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Un defibrillatore è stato donato dalla signora Paola Pigozzo e dalla sua famiglia, in memoria dello zio Giancarlo Paglino, figura profondamente legata al volontariato locale, già alpino e impegnato come volontario della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana.

Un gesto che, oltre a onorare il ricordo di un uomo generoso e dedito al bene comune, permetterà di salvare vite: il defibrillatore sarà destinato al mezzo operativo della squadra del Soccorso Alpino di Luino, potenziandone la dotazione e aumentando le capacità di intervento, sia per l’autosoccorso dei volontari, sia nei casi di emergenza cardiaca durante le missioni in ambiente impervio.

Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Castelletto Ticino, che ha voluto esprimere pubblicamente la gratitudine dell’amministrazione e della comunità per l’impegno del Soccorso Alpino e per la sensibilità dimostrata dalla famiglia Pigozzo. Le sue parole hanno sottolineato quanto questi atti di generosità siano fondamentali per il sostegno concreto e morale ai servizi di emergenza sul territorio.

Giancarlo Paglino, attraverso questo strumento salvavita, continuerà idealmente la propria opera di dedizione agli altri, portando avanti la sua missione anche dopo la scomparsa. Un esempio luminoso di come la memoria e il volontariato possano unirsi in un gesto concreto di cura e responsabilità collettiva.