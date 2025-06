Un giorno per fare il cioccolato con papà e mamma: il Family Day della Irca a Gallarate

Alla fabbrica di papà o mamma, per fare i pasticceri o gelatai per un giorno: è ormai una tradizione il “Family Day” di Irca Group, la multinazionale del cioccolato. Italiana e globale insieme, presente in tre continenti (stabilimenti in Europa, Usa e Vietnam) ma con il cuore che batte ancora a Gallarate, là dove è nata nel 1919 per iniziativa della famiglia Nobili.

Galleria fotografica Il Family Day della Irca a Gallarate 4 di 10

Oggi Irca Group ha 2100 dipendenti, di cui 600 tra Gallarate e Vergiate e altri 200 negli stabilimenti di Cesari nel Veronese e Bronte in Sicilia.

«Oggi qui alla nostra Academy aspettiamo circa novecento persone» dice Annika Engelbrecht, responsabile marketing dell’intero gruppo, aprendo le porte dei laboratori dove – negli altri 364 giorni dell’anno – passano pasticceri, clienti, chef, per toccare con mano le potenzialità del cioccolato made in Irca

Una giornata intera di attività, tra laboratori e giochi. I bambini possono indossare il grembiule da chef e creare dolci capolavori, mentre gli adulti scoprono le ultime novità ideate dai nostri Corporate Chef. I partecipanti possono anche portare a casa le proprie creazioni, contribuendo così alla lotta contro lo spreco alimentare: «Crediamo fortemente che ognuno debba avere l’opportunità di sentirsi parte di una comunità coesa, appassionata e pronta a collaborare. Il Family Day rappresenta tutto questo: è il momento in cui celebriamo chi ogni giorno contribuisce al successo di IRCA Group, il supporto delle loro famiglie e il valore dei legami che ci uniscon» ha commentato Massimo Cestaro, capo delle risorse umane.

Si può toccare con mano (e assaporare al palato) anche l’eccellenza di Domori Professional, entrata all’inizio di questo 2025 nel portfolio del Gruppo. «Domori è un marchio simbolo del cioccolato di altissima qualità, per la sua filiera etica, dalla pintagione di cacao fino al cioccolato. Un marchio famoso in tutto il mondo per aver salvato e valorizzato il raro e pregiato cacao Criollo, che oggi è una eccellenza ricercata, lo 0,01% della produzione».

Il Family Day prende vita all’interno di Irca Academy, il centro di formazione e innovazione che ogni anno ospita Masterclass, Innovation Days e corsi per professionisti del settore: solo nel 2024 gli spazi di via Danimarca a Gallarate hanno accolto oltre mille professionisti da tutto il mondo in più di cento eventi.

Il Family Day accoglie quest’anno gli studenti dell’istituto superiore Falcone di Gallarate, con cui è attiva una partnership finalizzata alla formazione e inserimento professionale dei giovani professionisti. Attraverso questa collaborazione i ragazzi hanno l’opportunità di imparare sul campo le più innovative tecniche dell’arte del panettone e della pasticceria moderna, partecipare alle Masterclass di IRCA Academy e confrontarsi con i migliori maestri pasticcieri d’Italia.

L’impegno sociale

Anche quest’anno, inoltre, saranno presenti gli amici de La CioccoGelateria Sociale di Tradate, il progetto realizzato in collaborazione con la Cooperativa San Carlo e il maestro pasticcere Denis Buosi, con l’obiettivo di offrire formazione e opportunità di lavoro a giovani con disabilità o provenienti da contesti difficili. La CioccoGelateria Sociale è stata inaugurata lo scorso novembre nel centro di Tradate e offre un ampio assortimento di gelato artigianale, specialità per la colazione e nuove delizie tra lievitati e prodotti a base di cioccolato.

«Un progetto che ha dato la possibilità a sette ragazzi di lavorare senza interruzione», grazie a prodotti complementari su base stagionale (cioccolata e gelato), spiega Stefano Pallis, responsabile servizi della cooperativa, affiancato dal presidente Maurizio Martegali. «Inoltre abbiamo inserito anche altri due ragazzi con disabilità».