“Un presidente del Consiglio comunale imbarazzante”, a Samarate mozione di censura di Lega e Fratelli d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo la risposta di Lega e Fratelli d’Italia Samarate alle dichiarazioni del presidente del Consiglio comunale Luca Macchi

Un presidente del consiglio comunale “imbarazzante” , “sfacciato” e “che cade nel ridicolo” giusto per usare le stesse parole che ha usato nei confronti dei gruppi di minoranza; un presidente del Consiglio che, sempre con parole sue, “prende in mano il bastone” e dispensa a quattro mani pesanti commenti e giudizi politici ai gruppi di minoranza; proprio lui che da presidente dovrebbe rappresentare tutto il Consiglio: gravissime le sue dichiarazioni che poteva delegare al capogruppo di Samarate al Centro, lista civica ormai estremista almeno nei termini che utilizza nel dibattito politico.

Macchi interviene a gamba tesa dimenticando il ruolo istituzionale che ricopre. Ancora più gravemente giudica amministratori e consiglieri comunali che nel libero esercizio del loro mandato hanno facoltà di esprimere un voto ma anche di non partecipare alle votazioni; le sue accuse, proprio perché ricopre quel ruolo risultano una vera e propria “intimidazione” alle libere scelte e valutazioni dei consiglieri comunali nello svolgimento del loro mandato che non devono avere vincoli.

L’ABC della vita democratica calpestato da chi dovrebbe essere arbitro delle regole. I gruppi consiliari di Lega e Fratelli d’Italia in questo primo anno di amministrazione hanno dimostrato di svolgere un’opposizione senza pregiudizi; nonostante rarissimi voti contrari e molte astensioni e approvazioni anche da parte nostra, l’Amministrazione comunale arranca su molti temi.

Forse anche per un presidente del Consiglio “ingombrante” che mette il becco politico su questioni di competenza del sindaco e degli assessori e processa le opposizioni. E’ necessario rimettere in ordine ruoli e il confine delle competenze!

Per questo abbiamo depositato una mozione urgente da discutere nel prossimo consiglio comunale per censurare il comportamento e le dichiarazioni del Presidente del Consiglio.

Lega e Fratelli d’Italia Samarate