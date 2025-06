Un profilo clonato dell’università Liuc tenta una truffa su Instagram, è falso

Una truffa ben mascherata da iniziativa accademica ha coinvolto in queste ore alcuni utenti su Instagram e WhatsApp. Al centro del raggiro, un profilo falso che si presenta come appartenente alla LIUC Business School, con tanto di logo ufficiale e nome coerente con l’istituzione universitaria con sede a Castellanza. Il profilo propone un accesso gratuito a un gruppo WhatsApp dedicato al trading azionario, presentato come parte di un progetto educativo curato da un presunto “assistente” in collaborazione con un professore.

Una proposta apparentemente seria, ma dietro si cela un comportamento aggressivo e sospetto. Il messaggio ricevuto dagli utenti recita:

“Di recente, il Professor e io abbiamo creato un gruppo WhatsApp dedicato al trading azionario per aiutare gli studenti a conoscere il mercato e a generare profitti […] Condivideremo anche i nostri 30 anni di esperienza […] Rispondi ‘sì’ per unirti gratuitamente.”

Un’offerta che, in apparenza, potrebbe sembrare autentica e istituzionalmente fondata. Tuttavia, al primo tentativo di chiarimento da parte di un utente che chiede l’identità dell’interlocutore – “Chi scrive?”, seguito da “Chi sei?” e “Oppure potresti aver hackerato il profilo per diffondere truffe online” – la conversazione prende una piega decisamente preoccupante.

Il mittente, sempre sotto il nome del profilo “LIUC Business School”, risponde in inglese con ripetuti insulti, dimostrando con chiarezza che non si tratta di un interlocutore serio o riconducibile all’università.

Clone d’identità digitale ai danni della LIUC

L’episodio evidenzia con forza due rischi: da un lato l’utilizzo fraudolento dell’identità digitale di un’istituzione accademica, dall’altro il tentativo di adescare persone – verosimilmente giovani o studenti – con una falsa promessa formativa e gratuita, per fini ancora poco chiari ma potenzialmente pericolosi, considerando l’uso di canali diretti come WhatsApp.

Si raccomanda a tutti coloro che dovessero ricevere messaggi simili di non rispondere, non cliccare su eventuali link e di segnalare il profilo ai gestori di Instagram. Il vero profilo della Liuc Business School è questo e non condivide mai questo tipo di messaggi.