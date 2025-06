Un successo il concerto per clarinetto e pianoforte organizzato a Tradate da “Petali dal Mondo”

Giovedì 29 maggio alla Biblioteca Frera di Tradate si è svolto con grande partecipazione e gradimento del pubblico il concerto per clarinetto e pianoforte promosso dall’associazione Petali dal Mondo in collaborazione con l’Istituto IIS Ludovico Geymonat. L’evento è nato come gesto di ringraziamento da parte dell’associazione, in seguito alla raccolta fondi organizzata durante l’anno scolastico dall’IIS Geymonat a sostegno delle sue attività.

La serata è stata aperta dagli interventi della presidente dell’associazione Sonia Negri, della professoressa Guaraldo, dell’ex rappresentante degli studenti Tommaso Petrosino e dell’attuale rappresentante Badr Riad. Tutti hanno ringraziato l’associazione per l’organizzazione dell’evento e hanno espresso l’auspicio che questa collaborazione tra scuola e associazione possa proseguire anche in futuro.

Il pubblico ha poi potuto godere dell’esibizione del M° Riccardo Chiesa al clarinetto e del M° Gaetano Di Blasi al pianoforte, che hanno proposto un raffinato programma musicale. Durante la serata sono state anche lette alcune pagine tratte dai libri del Fondo Petali dal Mondo, che hanno aperto momenti di riflessione e cultura.

L’iniziativa, a ingresso libero e aperta a tutti, è stata particolarmente dedicata agli studenti, ai docenti e al personale scolastico dell’Istituto Geymonat, a dimostrazione di quanto sia importante creare ponti tra scuola e territorio.