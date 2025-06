Una barca agli arrivi di Malpensa: il conto alla rovescia per la World Rowing Cup 2025 è iniziato

Una imbarcazione da canottaggio esposta al Terminal 1 degli arrivi Europa di Malpensa: è questa l’originale iniziativa promossa da FIC Lombardia e CONI Lombardia in collaborazione con il Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo di Varese per dare il via al conto alla rovescia verso il grande evento internazionale, in programma dal 13 al 15 giugno alla Schiranna.

Presenti al momento inaugurale, oltre al presidente di FIC Lombardia, Leonardo Binda, Alessandro Locarno in rappresentanza di SEA Aeroporti, Paola Della Chiesa Fiduciario Coni con delega al canottaggio, la consigliera di FIC Lombardia Viviana Bruni, il collaboratore Claudio Ferrari. In rappresentanza FIC l’atleta Matilde Barison e per la Canottieri Varese, Sebastiano Renzi e l’allenatore Guido Ferrario, oltre all’atleta Andrea Bruni della Canottieri Arolo.

Fondamentale la collaborazione con SEA, sponsor del COL e subito disponibile ad accogliere la proposta: l’allestimento è stato realizzato in pochi giorni, grazie all’arrivo di una barca da esposizione gentilmente donata da David Filippi.

La barca sarà visibile fino a lunedì 16 giugno in una delle aree a maggior passaggio dell’aeroporto. Accanto all’imbarcazione, un pannello con informazioni sull’evento e lo slogan scelto per l’occasione: “For flying… and above water”. Un gioco di parole che unisce il viaggio e la sfida, lo sport e l’immaginazione.

Intanto è ufficiale la partecipazione di oltre 600 atleti da 39 Paesi. Le delegazioni più numerose arriveranno da Gran Bretagna, Germania, Australia e Italia, nazione ospitante. In gara anche equipaggi da nazioni emergenti nel panorama remiero mondiale, tra cui Iraq, Uruguay, Uzbekistan, Brasile e Indonesia, a caccia delle prime medaglie in una stagione che segna il rilancio delle competizioni internazionali dopo le Olimpiadi di Parigi.

La Coppa del Mondo 2025 è alle porte. E stavolta, a dare il benvenuto agli atleti e ai viaggiatori di tutto il mondo, c’è già una barca. Dove non te l’aspetti. Ma perfettamente al suo posto.