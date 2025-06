Una giornata al Parco degli Ulivi di Varese tra arte, yoga e risotto

Domenica 6 luglio 2025, il Parco di via Monte Bernasco apre le sue porte per un’intera giornata tra natura e creatività all’ombra degli ulivi, organizzata dall’Associazione Olivicoltori Varesini

Una coperta, un panino, una bibita fresca e la voglia di stare insieme. Sono gli ingredienti semplici ma preziosi per godersi al meglio la Giornata al Parco degli Ulivi, in programma domenica 6 luglio 2025 in via Monte Bernasco a Varese. L’invito arriva dall’Associazione Olivicoltori Varesini – Olio di Lago di Sant’Imerio ODV, custodi di questo angolo verde a Bosto che, tra le altre cose, permette di produrre “L’olio di sant’Imerio”.

La giornata comincia alle 11 con un pic-nic libero: ognuno porta qualcosa da mangiare e da bere, stende il proprio plaid tra gli ulivi e si gode il parco nella sua veste più estiva e conviviale. Un modo perfetto per prendersi una pausa estiva come una volta: lenta, in mezzo al verde, magari chiacchierando con i vicini di coperta.

A mezzogiorno e mezzo, il profumo cambia: lo chef servirà un risotto alla milanese fumante, disponibile per tutti al costo di 5 euro a piatto, che potrà essere gustato nella propria postazione pic nic. Per motivi organizzativi, è consigliato prenotare entro il 30 giugno la propria porzione di risotto scrivendo a info@oliodisantimerio.it. Parte del ricavato sarà usato per la cura e la manutenzione del parco, bene comune che l’associazione continua a valorizzare con impegno.

Il pomeriggio, come ogni vera domenica estiva che si rispetti, scorrerà poi senza fretta: si potrà passeggiare tra i disegni a china di Mario Borsetto, ascoltare poesie lette ad alta voce, osservare le mani che modellano la ceramica, stendere il tappetino per un corso di yoga sotto gli ulivi o semplicemente sedersi e pensare se è il momento giusto per adottare un ulivo, o rinnovare l’impegno all’adozione.