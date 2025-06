Una giornata di festa alla RSA di Morosolo grazie alla Soms di Casciago: l’estate inizia con allegria e solidarietà

La Residenza Sanitaria Assistenziale Cardinal Colombo di Morosolo, frazione di Casciago, ha dato il benvenuto all’estate con una giornata di festa che ha riunito ospiti, parenti e dipendenti in un’atmosfera di gioia e condivisione. L’evento, svoltosi nell’ampio giardino della struttura, è stato reso possibile grazie al prezioso supporto dei volontari della SOMS (Società Operaia di Mutuo Soccorso) di Casciago, che hanno organizzato una vivace grigliata accompagnata da musica dal vivo.

La giornata è iniziata con il profumo invitante delle grigliate che si diffondeva nel parco, dove i volontari della SOMS hanno allestito con cura un banchetto ricco di specialità alla brace, preparate con maestria e servite con il sorriso. La musica ha fatto da cornice all’evento. I familiari, presenti numerosi, hanno potuto condividere con i loro cari attimi di serenità, rafforzando quel senso di comunità che rende la RSA Cardinal Colombo un luogo speciale.

La RSA Cardinal Colombo, gestita dalla Fondazione Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri Onlus, è nota per l’attenzione al benessere dei suoi ospiti, offrendo non solo cure sanitarie di alto livello, ma anche iniziative che favoriscono l’aggregazione e il coinvolgimento emotivo. Eventi come questo, che uniscono generazioni diverse in un clima di festa, sono un esempio concreto di come la struttura promuova il rispetto delle esigenze individuali in un contesto accogliente e familiare.

I volontari della SOMS di Casciago, da sempre attivi nel tessuto sociale del territorio, hanno dimostrato ancora una volta il loro spirito solidale, mettendo a disposizione tempo e competenze per regalare un’esperienza unica agli anziani della residenza. La giornata si è conclusa con un brindisi collettivo, tra risate e promesse di ritrovarsi presto per nuove occasioni di festa. L’inizio dell’estate alla RSA Cardinal Colombo non è stato solo un evento, ma un simbolo di unità e calore umano, reso possibile dalla sinergia tra la struttura, i volontari e la comunità di Morosolo.