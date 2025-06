Una mattina alla scoperta con Auser Busto Arsizio: passeggiata alla Bonifica Caproni di Vizzola Ticino

Una mattina all’insegna della natura, della cultura e della convivialità: è quanto propone Auser Insieme Busto Arsizio con l’iniziativa dal titolo “A partire dai luoghi della Bonifica Caproni verso il Mulino di Ferno”, in programma per martedì 1° luglio con ritrovo alle ore 10 presso Villa Caproni, a Vizzola Ticino.

L’incontro rientra nelle attività promosse da Auser per favorire l’invecchiamento attivo, la cittadinanza consapevole e l’incontro intergenerazionale. Un’occasione per camminare insieme, conoscere il territorio e approfondire la storia di un’opera idraulica di rilievo come la bonifica realizzata dai Caproni, famiglia di pionieri dell’aviazione italiana e protagonisti della vita industriale lombarda del primo Novecento.

Il percorso

L’itinerario prevede:

il ritrovo in via A. Locatelli a Vizzola Ticino,

la visita ai luoghi della Bonifica Caproni,

una tappa presso la Roggia Molinara e il Mulino di Ferno,

e infine una sosta al Parco di Tornavento per uno spuntino condiviso.

I partecipanti potranno portare il pranzo al sacco oppure prenotare in anticipo il “Piatto Auser”, disponibile a libero contributo.

Come partecipare

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione, da effettuare telefonicamente o via mail ai contatti dell’associazione: Tel. 0331 320942; Email: auserbustoarsizio@gmail.com; Facebook: Auser Busto Arsizio

L’iniziativa è aperta a tutti e si inserisce nel più ampio progetto di promozione sociale portato avanti da Auser grazie al contributo volontario dei suoi membri e sostenitori.