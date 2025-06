Una panchina lilla al Liceo Ferraris di Varese contro i disturbi alimentari

È stata posizionata in questi giorni, nel giardino del Liceo Scientifico Ferraris di Varese, una panchina lilla, simbolo della sensibilizzazione sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA).

L’iniziativa è stata promossa dal Kiwanis Club Insubria, insieme al Kiwanis KEY Club del Liceo Ferraris – di cui è Club Sponsor – e al Kiwanis Club Varese. Un’alleanza tra club senior e giovani per promuovere un messaggio di attenzione e cura nei confronti di un tema purtroppo sempre più attuale tra i ragazzi.

La panchina, collocata nel Circolo Filosofico dell’istituto, è accompagnata da una targa che riporta i loghi dei tre club cittadini e una frase significativa: “Nessuno deve essere lasciato solo. Insieme contro i disturbi del comportamento alimentare” insieme al numero telefonico nazionale di supporto, attivo 24 ore su 24.

«La presenza di una panchina lilla al Liceo Scientifico della nostra città – ha commentato Silvia Rinaldi, fondatrice del Kiwanis Club Insubria e attualmente Luogotenente della Divisione 15 Lombardia-Liguria – è fondamentale per raggiungere l’obiettivo del Service Distrettuale principale di quest’anno: dare ai ragazzi uno strumento concreto di consapevolezza e informazione, non solo per riconoscere i segnali in sé stessi ma anche per supportare i propri compagni».

La panchina rappresenta il seguito tangibile di un percorso iniziato lo scorso 15 marzo, in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, con una conferenza rivolta agli studenti del biennio (circa 600 partecipanti), resa possibile grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Marco Zago. A intervenire in quell’occasione furono la Eugenia Dozio, nutrizionista clinica, e la Silvia Rinaldi, medico psicologo e psicoterapeuta.

Durante l’evento, è stato proposto anche un sondaggio, costruito con la collaborazione dei rappresentanti di Istituto: le risposte e le richieste di approfondimento emerse hanno evidenziato un atteggiamento maturo, rispettoso e proattivo da parte degli studenti, a dimostrazione della sensibilità con cui i giovani affrontano questi temi quando vengono forniti strumenti adeguati e spazi di ascolto.