Una passeggiata ecologica per famiglie a Marzio

Sabato 28 giugno parte alle ore 9 da piazza Berini la passeggiata guidata gratuita per bambini e genitori promossa dalla Comunità montana

La Comunità montana Valli del Verbano propone per sabato 28 giugno una nuova Passeggiate ecologica per famiglie. Questa volta la meta è Marzio, dove i partecipanti saranno accompagnati da una guida escursionistica certificata.

Il ritrovo è alle ore 9 in piazza Aldo Berini. Da qui genitori e figli insieme seguiranno la guida lungo un percorso in natura semplice, di circa 4 chilometri.

A metà percorso, arrivati al belvedere della Madonna degli Alpini, sarà offerta a tutti una gustosa merenda.

Il rientro in piazza Berini è previsto mezzogiorno, circa.

L’evento è gratuito. Per aderire, contattare su WhatsApp Laura al numero 3939192718.

In caso di maltempo, sarà rimandato a data da destinarsi.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del programma “Centri per la Famiglia” promosso e finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria. Per saperne di più: www.famigliamete.it