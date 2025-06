Under 15, Varese e Gallarate a braccetto nei quarti di finale-scudetto

C’è una bella notizia nel mondo del basket giovanile provinciale proveniente da Agropoli (Salerno): sia Varese Basketball sia il BBG Gallarate hanno superato i gironi di qualificazione e il “barrage” successivo accedendo così ai quarti delle Finali Nazionali che assegnano lo scudetto under 15.

Il cammino di Varese – ufficialmente Robur et Fides in maglia biancorossa – era iniziato con una sconfitta netta con Venezia (79-94, Manera 25) ma le successive vittorie ai danni di Rapallo (55-60, Dozio 22) e Prato (75-56, Manera 20) hanno consentito alla squadra di Giovanni Todisco di andare allo spareggio che, di fatto, è un ottavo di finale (solo le prime del girone passano direttamente ai quarti).

Giovedì quindi i giovani varesini (privi di un giocatore chiave come il pivot argentino Lautaro Basualdo, in nazionale) hanno abbattuto la Virtus Bologna con il punteggio di 74-65. Manera è stato il protagonista assoluto con 24 punti, ben supportato anche da Badà (20) e Somaini (16 e 22 rimbalzi). Ora per i biancorossi c’è lo scoglio EA7 Milano vincitrice di due degli ultimi tre titoli di categoria.

Gallarate – in versione Ayers Rock, una delle società che formano l’Hub del Sempione – ha perso di misura all’esordio con Borgomanero (79-71, Maggiorini 22) e in modo più ampio proprio con la Virtus Bologna (83-65, Di Priolo 21) ma nel match decisivo del girone ha battuto Padova 76-61 (Di Priolo 22) guadagnando così il proseguimento del cammino.

Al successivo barrage i ragazzi di coach Cristiano Maino hanno fatto il colpaccio dominando la Reyer 78-58. Ancora una volta Di Priolo è stato il miglior marcatore con 19 punti, seguito da Maggiorini (17 punti): oggi l’Ayers cercherà di coronare il sogno-semifinale contro Forlì.