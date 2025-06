Un’estate ricca di eventi a Gavirate: “Arte, cultura e musica”

A Gavirate è ufficialmente cominciata l’estate con tante iniziative che spaziano dall’arte alla musica, passando per il teatro e il cinema sotto le stelle.

Si parte questa sera (giovedì 26 giugno) con il primo dei due “Giovedì rosa”, un appuntamento fisso che da diversi anni coinvolge gli abitanti della città di Gavirate. Per gli appassionati di comicità è prevista la presenza del celebre comico di Colorado Cafè Tony Manero.

In piazza Repubblica ci sarà il concorso nazionale di bellezza “La più bella del mondo 2025” con l’esibizione dal vivo della band “Effetto VIP” con la presenza di Radio Millennium, invece in via XXV Aprile i bambini potranno farsi truccare dai Trucca bimbi e i giochi di Riciclattolo con Legambiente.

Estate al Chiostro di Voltorre

Luglio sarà un mese pieno di appuntamenti all’insegna della cultura, arte e musica. Per gli appassionati della musica è prevista la rassegna musico-teatrale “Musiké” al chiostro di Voltorre, con due serate all’insegna della letteratura: l’11 luglio lo spettacolo sarà intitolato “Omero, Odissea” e il 25 luglio con “Kafka, una relazione”.

L’11 luglio sarà anche inaugurata la mostra permanente della collezione di arte contemporanea della famiglia Genzini.

Cinema sotto le stelle

Torna quest’anno la consueta rassegna cinematografica nel cortile della biblioteca comunale di Gavirate. Le proiezioni cominceranno il 15 luglio fino al 29 agosto, ogni martedì e venerdì.

Il programma completo è disponibile sul sito del comune: https://www.comune.gavirate.va.it/c012072/po/mostra_news.php?id=997&area=H