“Uniti dalla passione”: Bugs Malnate e Varese Basket School insieme per il futuro

Una collaborazione nata nella stagione sportiva in corso e già pronta a trasformarsi in un progetto strutturato a lungo termine. È quanto stanno costruendo insieme Malnate Bugs e Varese Basket School, dopo l’esperienza condivisa di diverse iniziative come la Vbs Cup, il programma NBA Basketball School e il Cogolo Summer Camp Minibasket 2025.

Il successo degli eventi recenti, unito alla sintonia e all’unità di vedute tra le due realtà, ha posto le basi per un percorso comune nel settore giovanile, che prenderà ufficialmente avvio nella stagione 2025/2026. Il progetto partirà con la formazione di due squadre Under 13, composte da ragazzi nati nel 2013 e 2014, con l’obiettivo di offrire a tutti un percorso tecnico di crescita personalizzato, calibrato sulle capacità e potenzialità individuali.

«Oltre all’aspetto sportivo – spiegano le due società – teniamo molto che questa collaborazione porti avanti il forte spirito di appartenenza che caratterizza le nostre realtà, convogliando questa energia in un unico progetto comune».

“Uniti dalla passione” è lo slogan che accompagna questa nuova avventura: Malnate Bugs e Varese Basket School guardano al futuro insieme, con l’ambizione di costruire solide basi per le nuove generazioni di atleti e di cittadini.