I food truck invadono le sponde del Lago di Varese a Schiranna: quattro giorni di musica e “cibo di strada”

Da venerdì 27 a domenica 29 giugno, sul lungolago di Varese alla Schiranna (Piazzale Roma) verrà invaso dalla carovana colorata di Urban Lake Street Food, una festa all’aria aperta che conquisterà grandi e piccini.

Tre giorni di sapori autentici, cibo di strada da tutta Italia, musica, spettacoli ed emozioni, in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. Un evento gratuito, con ingresso libero e orario continuato, dedicato a chi ama il buon cibo, la convivialità e l’atmosfera unica degli eventi sotto le stelle.

Un appuntamento firmato Chocolat Pubblicità, con il Patrocinio del Comune di Varese. Street food da tutto il mondo, musica sotto le stelle, drink freschi in una location immersa nel verde, a due passi dal lago.

I food truck

Oltre 20 punti food & beverage tra bar e veri e propri ristoranti su ruote, pronti a portare in tavola il meglio dello street food italiano e internazionale, con proposte gourmet alla portata di tutti. Nel piazzale della Schiranna arrivano alcuni dei Food Truck più amati del circuito nazionale, pronti a deliziare ogni palato.

Zucchiati Street Food – Bombette pugliesi, Arrosticini abruzzesi, Smash burger

Osteria Argentina – Street food argentino

Pirate On The Road – Pesce fritto

Truck and Roll – Street food americano

Billi’s – Hamburger toscano

La Stracotteria – Stracotti in tutte le salse

Picanhas Cube – Picanha brasiliana

Awakte – Street food messicano

Nanninella – Friggitoria napoletana

Mare in Città – Panini e insalate con polpo

Corn & Hot Dog – Specialità USA

Cavallo Pazzo – Solo carne di cavallo

Iper Food Truck – Pulled pork

Il Cannolo – Cannolo siciliano

Churritos – Churros

Colombo – Gelateria artigianale

Spritzeria on the Road – Cocktail e spritz

3 punti bar – Punti beverage dislocati nell’area

Un viaggio di gusto tra tradizione, contaminazioni e sapori da tutto il mondo.

Non solo cibo. Eventi e intrattenimento per grandi e piccini

Il weekend si accende con imperdibili appuntamenti musicali:

Venerdì 27 , dalle 18.00, si parte con il DJ set di Matteo Rotella e a seguire si balla con Alessio Silipo.

, dalle 18.00, si parte con il DJ set di Matteo Rotella e a seguire si balla con Alessio Silipo. Sabato 28 sarà il turno di Davide Montanari, e dalle 21.00 si entra nel vivo con il DJ set firmato Lorenzo Poletti.

sarà il turno di Davide Montanari, e dalle 21.00 si entra nel vivo con il DJ set firmato Lorenzo Poletti. Domenica 29 spazio all’emozione con la voce e la chitarra di Martina Zaghi, protagonista di due performance live alle 12.00 e alle 17.00. Dalle 19.00, si torna a danzare con l’energia di Gerry DJ.

Per i più piccini… e per tutti i sognatori: ogni giorno magie tra cielo e fuoco!

Lasciatevi incantare da incredibili esibizioni di giocoleria, acrobazie mozzafiato e spettacolari danze con il fuoco. Ogni giorno uno show diverso, per emozionarsi insieme.