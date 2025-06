Urto contro il ponte sull’A8, a Cavaria previsto quasi un mese di lavori

Un urto contro il ponte che sovrappassa l’autostrada costringerà il paese di Cavaria con Premezzo a fare i conti con più di tre settimane (quasi un mese) di limitazioni al traffico.

Il ponte è quello di via 25 aprile, che da Cavaria porta verso Oggiona con Santo Stefano: il danno sarebbe su una spalla del viadotto.

«Ci è stato comunicato ieri e Autostrade non ha specificato altro sull’urto» dice il sindaco Franco Zeni.

I controlli ed i lavori necessari a garantire la sicurezza sono in capo ad Autostrade, ma il Comune deve fare i conti con la necessità di lasciare spazio ai lavori su parte della carreggiata. Cosicché è stato approntato il piano di limitazioni che durerà dal 26 giugno 2025 al 18 luglio 2025.

Nello specifico:

-Istituzione senso unico alternato, gestito da impianto semaforico, sul ponte autostradale di via XXV aprile che collega i due comuni di Cavaria con Premezzo e Oggiona con S. Stefano.

–Divieto di transito, per mezzi superiori a T 3,5 da via S. Ronchetti direzione via XXV aprile( sia provenienza Jerago che provenienza Gallarate).

– Inibizione, per automezzi superiori a T 3,5, dell’uscita autostradale provenienti da Varese.

– Da via 4 novembre di Jerago con Orago, giunti al semaforo tra le vie XXV aprile e 4 novembre obbligo di svolta a destra per automezzi, superiori a T 3,5 (automezzi provenienti da Milano dir. Varese in A8).